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Пентагон уклав контракт на постачання Україні терміналів Starlink

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 20:19
Пентагон уклав контракт на постачання Україні терміналів Starlink
Старлінки, фото Михайла Федорова

Міністерство оборони США уклало контракт із компанією SpaceX мільярдера Ілона Маска на придбання для України терміналів супутникового зв'язку Starlink та послуг для їхнього використання українськими військовими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

У заяві Пентагону зазначається, що супутниковий зв'язок є "життєво важливим елементом у загальній мережі зв'язку України, і Міністерство уклало контракт зі Starlink на надання послуг такого типу".

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"Однак із міркувань оперативної безпеки і через критичний характер цих систем ми не маємо додаткової інформації щодо конкретних можливостей, контрактів або партнерів, які ми могли б надати станом на зараз", – ідеться в заяві Пентагону.

Оборонне відомство США наголосило, що продовжує працювати з низкою глобальних партнерів, щоб "забезпечити Україну стійкими супутниковими та комунікаційними можливостями, яких вона потребує".

Як зазначає Bloomberg, термінали Starlink, імовірно, будуть придбані в межах Ініціативи сприяння безпеці України, яка передбачає забезпечення довгострокових безпекових потреб Києва.

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Восени стало відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні, від яких дуже залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій. У Пентагоні тоді підтвердили, що обговорюють фінансування Starlink в Україні після звернення Маска.

Потім американський мільярдер відмовився від своїх слів і заявив, що продовжить фінансування Starlink в Україні. Та в Пентагоні вирішили знайти спосіб зберегти роботу Starlink або відповідний резервний варіант в Україні в осяжному майбутньому.

Теми: СШАдопомога Україніінтернет
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