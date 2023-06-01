Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пентагон уклав контракт на постачання Україні терміналів Starlink

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 20:19
Пентагон уклав контракт на постачання Україні терміналів Starlink
Старлінки, фото Михайла Федорова

Міністерство оборони США уклало контракт із компанією SpaceX мільярдера Ілона Маска на придбання для України терміналів супутникового зв'язку Starlink та послуг для їхнього використання українськими військовими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

У заяві Пентагону зазначається, що супутниковий зв'язок є "життєво важливим елементом у загальній мережі зв'язку України, і Міністерство уклало контракт зі Starlink на надання послуг такого типу".

"Однак із міркувань оперативної безпеки і через критичний характер цих систем ми не маємо додаткової інформації щодо конкретних можливостей, контрактів або партнерів, які ми могли б надати станом на зараз", – ідеться в заяві Пентагону.

Оборонне відомство США наголосило, що продовжує працювати з низкою глобальних партнерів, щоб "забезпечити Україну стійкими супутниковими та комунікаційними можливостями, яких вона потребує".

Як зазначає Bloomberg, термінали Starlink, імовірно, будуть придбані в межах Ініціативи сприяння безпеці України, яка передбачає забезпечення довгострокових безпекових потреб Києва.

Восени стало відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні, від яких дуже залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій. У Пентагоні тоді підтвердили, що обговорюють фінансування Starlink в Україні після звернення Маска.

ВІДЕО ДНЯ

Потім американський мільярдер відмовився від своїх слів і заявив, що продовжить фінансування Starlink в Україні. Та в Пентагоні вирішили знайти спосіб зберегти роботу Starlink або відповідний резервний варіант в Україні в осяжному майбутньому.

Теми: СШАдопомога Україніінтернет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ІнфографікаЛише 40% словаків та 46% болгар вірять у напад РФ на Україну; показники Угорщини виправилися

фото, інфографікаСитуація з укриттями у Києві критична − Камишін

У США розбився літак, його перехоплювали винищувачі – ЗМІ

фото, відеоУ Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки

відеоУ Криму в ефірі кількох каналів показали ролик про контрнаступ України

Зеленський: Росії вдається обходити міжнародні санкції, бачимо кожен напрямок

Усі новини...
США
У Байдена прокинувся "апетит" перетинати червоні лінії Путіна – WP
США ще на рік продовжили безмитний режим для української сталі
Пентагон закупить для України установки Gepard на понад $118 млн
Останні новини
11:20
ГУР повідомив про результати роботи таємного проекту "Black Box"
11:11
фотоСБУ затримала шпигунів ФСБ, які слідкували "центрами прийняття рішень"
11:09
відеоЛегіон "Свобода Росії" дронами знищив російські танки у Бєлгородській області
11:04
Посланець Папи Римського з питань миру в Україні відвідає Київ
11:02
ІнфографікаЛише 40% словаків та 46% болгар вірять у напад РФ на Україну; показники Угорщини виправилися
10:58
20 тисяч покупців квартир б'ють на сполох: що відбувається з "Київміськбудом"
10:42
"Родіна-мать в опасностє". Як в Росії шукають ворогів народу, лякають бойовими комарами і пишуть доноси
10:40
фото Єдина у світі. У Китаї помітили унікальну панду-альбіноса
10:35
Науковці знайшли сотні таємничих структур у серці Чумацького Шляху
10:34
Кияни не хочуть вулицю на честь ексмера Омельченка: петиція зібрала підписи
Усі новини...
Реклама: