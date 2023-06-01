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Пентагон заключил контракт на поставку Украине терминалов Starlink

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 20:19
Пентагон заключил контракт на поставку Украине терминалов Starlink
Старлинки, фото Михаила Федорова

Министерство обороны США заключило контракт с компанией SpaceX миллиардера Илона Маска на приобретение для Украины терминалов спутниковой связи Starlink и услуг для их использования украинскими военными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

В заявлении Пентагона отмечается, что спутниковая связь является "жизненно важным элементом в общей сети связи Украины, и Министерство заключило контракт со Starlink на предоставление услуг такого типа".

"Однако из соображений оперативной безопасности и из-за критического характера этих систем мы не располагаем дополнительной информацией о конкретных возможностях, контрактах или партнерах, которые мы могли бы предоставить на данный момент", – говорится в заявлении Пентагона.

Оборонное ведомство США подчеркнуло, что продолжает работать с рядом глобальных партнеров, чтобы "обеспечить Украину устойчивыми спутниковыми и коммуникационными возможностями, в которых она нуждается".

Как отмечает Bloomberg, терминалы Starlink, вероятно, будут приобретены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая предусматривает обеспечение долгосрочных потребностей Киева в сфере безопасности.

Осенью стало известно, что компания Илона Маска SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой в дальнейшем забрать на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине, от которых очень зависит связь украинских военных в зоне боевых действий. В Пентагоне тогда подтвердили, что обсуждают финансирование Starlink в Украине после обращения Маска.

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Затем американский миллиардер отказался от своих слов и заявил, что продолжит финансирование Starlink в Украине. Но в Пентагоне решили найти способ сохранить работу Starlink или соответствующий резервный вариант в Украине в обозримом будущем.

Темы: СШАпомощь Украинеинтернет
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