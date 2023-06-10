Росіяни 12 разів масовано обстріляли центр Авдіївки

Від ранку 10 червня до 14 години російські військові 12 разів масовано обстріляли центральну частину Авдіївки.

Джерело: начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш в коментарі "Суспільному"

Пряма мова Барабаша: "З ранку здебільшого працюють (росіяни обстрілюють – ред.) по центральній частині міста.

Інформації щодо постраждалих цивільних не надходило. Серйозних руйнувань не було, бо не було ракетних й авіаракетних ударів".

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Деталі: За словами Барабаша, у місті лишаються 1730 жителів. За цей тиждень виїхали семеро людей