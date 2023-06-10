Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне 12 раз массированно обстреляли центр Авдеевки

Роман ПетренкоСуббота, 10 июня 2023, 15:58
Россияне 12 раз массированно обстреляли центр Авдеевки
deepstatemap

С утра 10 июня до 14 часов российские военные 12 раз массированно обстреляли центральную часть Авдеевки.

Источник: начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш в комментарии "Суспільному"

Прямая речь Барабаша: "С утра в основном работают (россияне обстреливают - ред.) по центральной части города.

Информации о пострадавших гражданских не поступало. Серьезных разрушений не было, потому что не было ракетных и авиаракетных ударов".

Реклама:

Детали: По словам Барабаша, в городе остаются 1730 жителей. За эту неделю выехали семь человек

Темы: Авдеевкаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии

Украина перехватывает инициативу, но нужно оружие до 200 км - Минобороны

Заявлениями о передаче ядерного оружия Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью – ISW

Саакашвили ответил президенту Грузии, которая отказывается его помиловать. Письмо

Президент ЮАР назвал 10 мирных идей Африки относительно войны в Украине

Зеленский ответил африканским лидерам по мирным переговорам с РФ

Все новости...
Авдеевка
ISW спрогнозировал последствия перегруппировки российских войск в Бахмуте
СБУ задержала агента ФСБ, который хотел взорвать железнодорожные пути под Авдеевкой
Россияне ударили ракетой по многоэтажке в Авдеевке: под завалами люди
Последние новости
14:44
"Мама, у нас нет дома!": 12-летний мальчик чудом уцелел после ракетного обстрела в Киевской области
14:35
фотоРоссияне обстреляли Константиновку, ранили 9-летнего ребенка и женщину
14:21
Французский телеканал сделал репортаж с позиций армии РФ, не упоминая агрессию
13:50
"Оператор ГТС" ищет рекрутинговую компанию для отбора кандидатов в набсовет
13:32
видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии
13:18
"Выбирался, будто из ада": история военного, который во время боя с оккупантами потерял конечность
13:05
Блинкен опроверг слухи о приближении США и Ирана к соглашению по ядерной программе Тегерана
12:47
фото, обновленоРоссийская ракета попала в автомобиль на Харьковщине, погибли волонтеры - ОВА
12:35
Наводнения в Сербии: чрезвычайная ситуация в полусотне муниципалитетов
12:19
Федерация немецкой промышленности предполагает стагнацию экономики Германии
Все новости...
Реклама: