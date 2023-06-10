Россияне 12 раз массированно обстреляли центр Авдеевки

С утра 10 июня до 14 часов российские военные 12 раз массированно обстреляли центральную часть Авдеевки.

Источник: начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш в комментарии "Суспільному"

Прямая речь Барабаша: "С утра в основном работают (россияне обстреливают - ред.) по центральной части города.

Информации о пострадавших гражданских не поступало. Серьезных разрушений не было, потому что не было ракетных и авиаракетных ударов".

Реклама:

Детали: По словам Барабаша, в городе остаются 1730 жителей. За эту неделю выехали семь человек