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Россияне 12 раз массированно обстреляли центр Авдеевки

Роман ПетренкоСуббота, 10 июня 2023, 15:58
Россияне 12 раз массированно обстреляли центр Авдеевки
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С утра 10 июня до 14 часов российские военные 12 раз массированно обстреляли центральную часть Авдеевки.

Источник: начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш в комментарии "Суспільному"

Прямая речь Барабаша: "С утра в основном работают (россияне обстреливают - ред.) по центральной части города.

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Информации о пострадавших гражданских не поступало. Серьезных разрушений не было, потому что не было ракетных и авиаракетных ударов".

Детали: По словам Барабаша, в городе остаются 1730 жителей. За эту неделю выехали семь человек

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Темы: Авдеевкаобстрел
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