В Одесі внаслідок нічної атаки "Шахедами" постраждало 290 квартир
В Одесі внаслідок атаки дронів в ніч на 10 червня від вибухової хвилі постраждало 290 квартир у 11 будинках.
Джерело: Одеська міська рада у Telegram
Деталі: Повідомляється, що у суботу протягом дня комунальні служби ліквідовували наслідки: знімали аварійні фасадні елементи, віконні рами, прибирали скло, аварійні дерева, затягували вікна плівкою, вивозили сміття.
До робіт було залучено 15 одиниць техніки та понад 100 співробітників.
Вивезено 230 тонн зруйнованих елементів.
Що передувало: Над Одещиною під час ворожої атаки БпЛА силами протиповітряної оборони всі "Шахеди" було знищено, внаслідок падіння уламків сталася пожежа.
За даними прокуратури, внаслідок обстрілу спального району Одеси 3 людей загинуло та 25 отримали множинні поранення, серед яких 2 дітей – 5 та 17 років, вони у лікарні. Суттєвих руйнувань зазнали 3 багатоповерхівки, школа, дитячий садок та автомобілі припарковані поряд з будинками.
Також через атаку по селищу на узбережжі Чорного моря у Білгород-Дністровському районі постраждало 6 людей, серед яких також 2 дітей – 5 та 12 років. Вщент зруйновано 7 приватних будинків та 15 пошкоджено.