В Одесі внаслідок нічної атаки "Шахедами" постраждало 290 квартир

В Одесі внаслідок атаки дронів в ніч на 10 червня від вибухової хвилі постраждало 290 квартир у 11 будинках.

Джерело: Одеська міська рада у Telegram

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Деталі: Повідомляється, що у суботу протягом дня комунальні служби ліквідовували наслідки: знімали аварійні фасадні елементи, віконні рами, прибирали скло, аварійні дерева, затягували вікна плівкою, вивозили сміття.

До робіт було залучено 15 одиниць техніки та понад 100 співробітників.

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Вивезено 230 тонн зруйнованих елементів.

Що передувало: Над Одещиною під час ворожої атаки БпЛА силами протиповітряної оборони всі "Шахеди" було знищено, внаслідок падіння уламків сталася пожежа.

За даними прокуратури, внаслідок обстрілу спального району Одеси 3 людей загинуло та 25 отримали множинні поранення, серед яких 2 дітей – 5 та 17 років, вони у лікарні. Суттєвих руйнувань зазнали 3 багатоповерхівки, школа, дитячий садок та автомобілі припарковані поряд з будинками.

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Також через атаку по селищу на узбережжі Чорного моря у Білгород-Дністровському районі постраждало 6 людей, серед яких також 2 дітей – 5 та 12 років. Вщент зруйновано 7 приватних будинків та 15 пошкоджено.