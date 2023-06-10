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В Одессе в результате ночной атаки "Шахедами" пострадало 290 квартир

Катерина ТищенкоСуббота, 10 июня 2023, 23:11
В Одессе в результате ночной атаки Шахедами пострадало 290 квартир
пострадавший дом в Одессе, фото горсовета

В Одессе в результате атаки дронов в ночь на 10 июня от взрывной волны пострадало 290 квартир в 11 домах.

Источник: Одесский городской совет в Telegram

 
все фото горсовета

Детали: Сообщается, что в субботу в течение дня коммунальные службы ликвидировали последствия: снимали аварийные фасадные элементы, оконные рамы, убирали стекло, аварийные деревья, затягивали окна пленкой, вывозили мусор.

К работам было привлечено 15 единиц техники и более 100 сотрудников.

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Вывезено 230 тонн разрушенных элементов.

 
 

Что предшествовало: Над Одесской областью во время вражеской атаки БпЛА силами противовоздушной обороны все "Шахеды" были уничтожены, в результате падения обломков произошел пожар.

По данным прокуратуры, в результате обстрела спального района Одессы 3 человека погибли и 25 получили множественные ранения, среди которых 2 детей - 5 и 17 лет, они в больнице. Существенным разрушениям подверглись 3 многоэтажки, школа, детский сад и автомобили, припаркованные рядом с домами.

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Также из-за атаки по поселку на побережье Черного моря в Белгород-Днестровском районе пострадало 6 человек, среди которых также 2 детей - 5 и 12 лет. Полностью разрушены 7 частных домов и 15 повреждены.

Темы: Одессавойна
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