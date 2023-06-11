Через підрив Каховської ГЕС 700 тисяч людей не мають належного доступу до питної води – ООН
Внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції близько 700 тисяч людей не мають належного доступу до питної води.
Джерело: заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс в інтерв’ю Associated Press
Деталі: За словами Гріффітса, підняття рівня води, спричинене знищенням дамби, призведе до зростання цін на зерно.
Пряма мова: "Наслідками будуть спустошені житниці у цій південній частині України. Здатність тієї частини України вирощувати зерно, від якого залежить світ, буде значно зменшена. Це означатиме зменшення експорту зерна на глобальний південь, підвищення цін на зерно в усьому світі. А наслідком цього є те, що люди, які потребують гуманітарної допомоги, щоб вижити, матимуть менше можливостей отримати необхідну для цього їжу".
Більше деталей: Також, за словами посадовця ООН, занепокоєння викликає ситуація з мінами.
"Ще одна небезпека для людей полягає в тому, що значна частина цих сільськогосподарських земель замінована в результаті війни. Повені затоплюють ці території. І ми обов'язково побачимо ці міни, що плавають там, де люди їх не очікують", – розповів він.
Що цьому передувало:
- Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до ООН, парламентів та урядів її держав-членів, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей у зв’язку з підривом росіянами Каховської ГЕС.
- На Херсонщині через наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС заборонили купання у водоймах, а також вилов і продаж риби, у Херсоні заборонено також водопой тварин і забір води.