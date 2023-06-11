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Из-за подрыва Каховской ГЭС 700 тысяч человек не имеют надлежащего доступа к питьевой воде – ООН

"Украинская правда"Воскресенье, 11 июня 2023, 03:59
Из-за подрыва Каховской ГЭС 700 тысяч человек не имеют надлежащего доступа к питьевой воде – ООН
ХЕРСОНЩИНА, ФОТО МОСТ

Вследствие разрушения Каховской гидроэлектростанции около 700 тысяч человек не имеют надлежащего доступа к питьевой воде.

Источник: заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в интервью Associated Press

Детали: По словам Гриффитса, поднятие уровня воды, вызванное уничтожением дамбы, приведет к росту цен на зерно.

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Прямая речь: "Последствиями будут опустошенные житницы в этой южной части Украины. Способность той части Украины выращивать зерно, от которого зависит мир, будет значительно уменьшена. Это будет означать уменьшение экспорта зерна на глобальный юг, повышение цен на зерно во всем мире. А следствием этого является то, что люди, которые нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы выжить, будут иметь меньше возможностей получить необходимую для этого пищу".

Больше деталей: Также, по словам чиновника ООН, беспокойство вызывает ситуация с минами.

"Еще одна опасность для людей заключается в том, что значительная часть этих сельскохозяйственных земель заминирована в результате войны. Наводнения затопляют эти территории. И мы обязательно увидим эти мины, плавающие там, где люди их не ожидают", – рассказал он.

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Что этому предшествовало:

  • Верховная Рада приняла постановление об обращении к ООН, парламентам и правительствам ее государств-членов, международным организациям и их парламентским ассамблеям в связи с подрывом россиянами Каховской ГЭС.
  • На Херсонщине из-за последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС запретили купание в водоемах, а также вылов и продажу рыбы, в Херсоне запрещен также водопой животных и забор воды.

Темы: Каховская ГЭСвода
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