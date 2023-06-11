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Шойгу змушує всі ПВК підписувати контракт із МО РФ. Пригожин відмовляється

Роман ПетренкоНеділя, 11 червня 2023, 14:52
Шойгу змушує всі ПВК підписувати контракт із МО РФ. Пригожин відмовляється
пригожин, скріншот

Усі російські "добровольчі загони" змусять укласти контракти з міністерством оборони, глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин сказав, що цього не зробить.

Джерело: Міноборони РФ, пресслужба Пригожина

Деталі: Міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписав наказ, який нібито дозволить "надати "добровольчим формуванням" необхідний правовий статус".

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Влада Росії каже, нібито ця держава хвилюється за соцзахист і підтримку окупантів.

Згідно з цим указом, ПВК "Вагнер" вважається "добровольцем" і теж має підписувати контракт.

Пригожин заявив, що укази Шойгу поширюються на співробітників міністерства оборони РФ, і вагнерівці не будуть підписувати контракти.

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Пряма мова Пригожина: "ПВК "Вагнер" органічно вбудована в загальну систему, ПВК "Вагнер" узгоджує свої дії з генералами праворуч, ліворуч, із командирами підрозділів, має глибокий досвід і є високоефективною структурою. На жаль, такою ефективністю більшість військових частин не володіє і саме через те, що Шойгу не може нормально керувати військовими формуваннями....

Те, що може трапитися після цього наказу - нам не даватимуть озброєння і боєприпаси - розберемося, як то кажуть, коли грім вдарить, прибіжать і принесуть озброєння і боєприпаси з проханням "допоможіть".

Довідково: Між Шойгу і Пригожиним уже давно дуже напружені стосунки.

Під час боїв за Бахмут Пригожин неодноразово критикував Шойгу.

Нагадаємо: Пригожин заявив 2 червня, що представники Міноборони РФ розмістили протитанкові міни та інші вибухові пристрої вздовж маршрутів, якими сили "Вагнера" відходили з Бахмута.

Теми: ПригожинРосіявійна
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