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Шойгу заставляет все ЧВК подписывать контракт с МО РФ. Пригожин отказывается

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 июня 2023, 14:52
Шойгу заставляет все ЧВК подписывать контракт с МО РФ. Пригожин отказывается
пригожин, скриншот

Все российские "добровольческие отряды" заставят заключить контракты с министерством обороны, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сказал, что этого не сделает.

Источник: Минобороны РФ, пресс-служба Пригожина

Детали: Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, который якобы позволит "придать "добровольческим формированиям" необходимый правовой статус".

Власти России говорят, якобы это государство волнуется за соцзащиту и поддержку оккупантов.

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Согласно этому указу, ЧВК "Вагнер" считается "добровольцем" и тоже должна подписывать контракт.

Пригожин заявил, что указы Шойгу распространяются на сотрудников министерства обороны РФ, и вагнеровцы не будут подписывать контракты.

Прямая речь Пригожина: "ЧВК "Вагнер" органично встроена в общую систему, ЧВК "Вагнер" согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой. К сожалению, такой эффективностью большинство воинских частей не обладает и именно из-за того, что Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями....

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То, что может случиться после этого приказа – нам не будут давать вооружение и боеприпасы – разберемся, как говорится, когда гром грянет, прибегут и принесут вооружение и боеприпасы с просьбой "помогите".

Справка: Между Шойгу и Пригожиным уже давно очень напряженные отношения.

Во время боев за Бахмут Пригожин неоднократно критиковал Шойгу.

Напомним: Пригожин заявил 2 июня, что представители Минобороны РФ разместили противотанковые мины и другие взрывные устройства вдоль маршрутов, по которым силы "Вагнера" отходили из Бахмута.

Темы: ПригожинРосcиявойна
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