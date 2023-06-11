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Силы обороны освободили Макаровку и продвинулись на нескольких направлениях – Маляр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 июня 2023, 20:42
Силы обороны освободили Макаровку и продвинулись на нескольких направлениях – Маляр
освобожденная Макаровка Донецкой области, скриншот deepstatemap (на карте еще не показана деоккупированной)

Украинские военные деоккупировали населенный пункт Макаровка в Донецкой области возле освобожденного недавно Благодатного, а также продвинулись вперед на Бахмутском направлении и на юге.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Telegram

Дословно: "На направлениях, на которых проводится наступление:

На Бахмутском направлении наши войска продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 м.

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На юге есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров. Деоккупированы населенные пункты Благодатное и Макаровка.

На направлениях где наши войска в обороне: ни одной позиции не потеряно".

Что предшествовало: В воскресенье воины 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша сообщили, что во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

Силы обороны Таврического направления подтвердили освобождение села Благодатное и сообщили о взятии в плен 6 оккупантов.

Темы: контрнаступлениеДонецкая областьдеоккупацияМинобороны
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