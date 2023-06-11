Силы обороны освободили Макаровку и продвинулись на нескольких направлениях – Маляр
Украинские военные деоккупировали населенный пункт Макаровка в Донецкой области возле освобожденного недавно Благодатного, а также продвинулись вперед на Бахмутском направлении и на юге.
Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Telegram
Дословно: "На направлениях, на которых проводится наступление:
На Бахмутском направлении наши войска продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 м.
На юге есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров. Деоккупированы населенные пункты Благодатное и Макаровка.
На направлениях где наши войска в обороне: ни одной позиции не потеряно".
Что предшествовало: В воскресенье воины 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша сообщили, что во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное Донецкой области.
Силы обороны Таврического направления подтвердили освобождение села Благодатное и сообщили о взятии в плен 6 оккупантов.