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У РДК заявили, що "вагнерівець" відмовився від обміну й попросився до них

Катерина ТищенкоНеділя, 11 червня 2023, 23:56
У РДК заявили, що вагнерівець відмовився від обміну й попросився до них
"Вагнерівець", який захотів приєднатися до РДК, скріншот відео РДК

У Російському добровольчому корпусі заявили, що 11 червня під час обміну один із полонених росіян, який раніше воював у лавах ПВК "Вагнер", від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем РДК.

Джерело: РДК у Telegram

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Дослівно: "Командир РДК, Денис WhiteRex, був присутній сьогодні на процедурі обміну полоненими. Усім солдатам було запропоновано можливість добровільно вступити до лав Російського добровольчого корпусу.

Один із полонених, Владислав Ізмайлов, який раніше воював у лавах ПВК "Вагнер", від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем РДК. Після відповідних перевірок ми будемо раді дати Владу можливість воювати в наших лавах".

Деталі: У РДК також заявили, що передали за обміном російській стороні полонених, захоплених у боях біля Нової Таволжанки в Бєлгородській області.

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"РДК тримає слово, дане російським солдатам, які склали зброю в боях біля Нової Таволжанки! Після надання належної медичної допомоги, бійці були передані російській стороні на кордоні Сумської та Бєлгородської областей", - йдеться в повідомленні.

РДК також публікує відео спілкування з полоненими.

Що передувало: 11 червня в результаті чергового обміну полоненими Україна повернула додому 95 осіб, серед яких воїни ЗСУ, Нацгвардії і прикордонники.

Водночас Міноборони Росії повідомило, що в РФ повернуто 94 полонених російських військовослужбовців.

Теми: обмінВагнерЗбройні сили
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