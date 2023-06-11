У РДК заявили, що "вагнерівець" відмовився від обміну й попросився до них

У Російському добровольчому корпусі заявили, що 11 червня під час обміну один із полонених росіян, який раніше воював у лавах ПВК "Вагнер", від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем РДК.

Джерело: РДК у Telegram

Дослівно: "Командир РДК, Денис WhiteRex, був присутній сьогодні на процедурі обміну полоненими. Усім солдатам було запропоновано можливість добровільно вступити до лав Російського добровольчого корпусу.

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Один із полонених, Владислав Ізмайлов, який раніше воював у лавах ПВК "Вагнер", від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем РДК. Після відповідних перевірок ми будемо раді дати Владу можливість воювати в наших лавах".

Деталі: У РДК також заявили, що передали за обміном російській стороні полонених, захоплених у боях біля Нової Таволжанки в Бєлгородській області.

"РДК тримає слово, дане російським солдатам, які склали зброю в боях біля Нової Таволжанки! Після надання належної медичної допомоги, бійці були передані російській стороні на кордоні Сумської та Бєлгородської областей", - йдеться в повідомленні.

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РДК також публікує відео спілкування з полоненими.

Що передувало: 11 червня в результаті чергового обміну полоненими Україна повернула додому 95 осіб, серед яких воїни ЗСУ, Нацгвардії і прикордонники.

Водночас Міноборони Росії повідомило, що в РФ повернуто 94 полонених російських військовослужбовців.