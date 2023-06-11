В РДК заявили, что "вагнеровец" отказался от обмена и попросился к ним

В Русском добровольческом корпусе заявили, что 11 июня во время обмена один из пленных россиян, ранее воевавший в рядах ЧВК "Вагнер", от обмена отказался и изъявил желание стать бойцом РДК.

Источник: РДК в Telegram

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Дословно: "Командир РДК, Денис WhiteRex, присутствовал сегодня на процедуре обмена пленными. Всем солдатам была предложена возможность добровольно вступить в ряды Русского добровольческого корпуса.

Один из пленных, Владислав Измайлов, ранее воевавший в рядах ЧВК "Вагнер", от обмена отказался и изъявил желание стать бойцом РДК. После соответствующих проверок мы будем рады дать Владу возможность воевать в наших рядах".

Детали: В РДК также заявили, что передали по обмену российской стороне пленных, захваченных в боях возле Новой Таволжанки в Белгородской области.

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"РДК держит слово, данное русским солдатам, сложившим оружие в боях у Новой Таволжанки! После оказания надлежащей медицинской помощи, бойцы были переданы российской стороне на границе Сумской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.

РДК также публикует видео общения с пленными.

Что предшествовало: 11 июня в результате очередного обмена пленными Украина вернула домой 95 человек, среди которых воины ВСУ, Нацгвардии и пограничники.

В то же время, Минобороны России сообщило, что в РФ возвращены 94 пленных российских военнослужащих.