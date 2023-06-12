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Через брак медиків в окупантів висока смертність серед важкопоранених – Генштаб

"Українська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 06:49
Через брак медиків в окупантів висока смертність серед важкопоранених – Генштаб
ФОТО РИА НОВОСТИ

Російські окупанти зазнають великих втрат на Бахмутському напрямку, лише до одного госпіталю у Ростовській області РФ щоденно прибувають понад 50 важкопоранених загарбників.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Впродовж останнього тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнають значних втрат.

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Лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області щоденно прибувають понад 50 окупантів з важкими пораненнями. Госпіталь переповнений, через брак достатньої кількості медперсоналу має великі показники смертності серед важкопоранених".

Нагадаємо: За даними Генштабу ЗСУ, в окупованому Бердянську росіяни намагаються приховати великі втрати окупаційних військ.

Теми: ГенштабЗбройні силиБахмут
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