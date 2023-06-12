Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за нехватки медиков у оккупантов высокая смертность среди тяжелораненых – Генштаб

"Украинская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 06:49
Из-за нехватки медиков у оккупантов высокая смертность среди тяжелораненых – Генштаб
ФОТО РИА НОВОСТИ

Российские оккупанты несут большие потери на Бахмутском направлении, только в один госпиталь в Ростовской области РФ ежедневно прибывают более 50 тяжелораненых захватчиков.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В течение последней недели на Бахмутском направлении российские захватчики несут значительные потери.

Реклама:

Только в военный госпиталь в районе населенного пункта Персиановка Ростовской области ежедневно прибывают более 50 оккупантов с тяжелыми ранениями. Госпиталь переполнен, из-за нехватки достаточного количества медперсонала имеет большие показатели смертности среди тяжелораненых".

Напомним: По данным Генштаба ВСУ, в оккупированном Бердянске россияне пытаются скрыть большие потери оккупационных войск.

Темы: ГенштабВооруженные силыБахмут
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Генштаб
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: