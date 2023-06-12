Из-за нехватки медиков у оккупантов высокая смертность среди тяжелораненых – Генштаб
Понедельник, 12 июня 2023, 06:49
Российские оккупанты несут большие потери на Бахмутском направлении, только в один госпиталь в Ростовской области РФ ежедневно прибывают более 50 тяжелораненых захватчиков.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Дословно: "В течение последней недели на Бахмутском направлении российские захватчики несут значительные потери.
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Только в военный госпиталь в районе населенного пункта Персиановка Ростовской области ежедневно прибывают более 50 оккупантов с тяжелыми ранениями. Госпиталь переполнен, из-за нехватки достаточного количества медперсонала имеет большие показатели смертности среди тяжелораненых".
Напомним: По данным Генштаба ВСУ, в оккупированном Бердянске россияне пытаются скрыть большие потери оккупационных войск.