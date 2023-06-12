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У Мелітополі підірвали тепловоз, яким росіяни возять паливо на фронт, – мер

Олена РощінаПонеділок, 12 червня 2023, 13:58
У Мелітополі підірвали тепловоз, яким росіяни возять паливо на фронт, – мер
Локомотивне депо в Мелітополі, архівне фото Матвія Андреєва з Wikipedia

В окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області близько опівночі 12 червня вибухнув тепловоз у локомотивному депо.

Джерело: законно обраний до окупації міський голова Мелітополя Іван Федоров

Пряма мова Федорова: "За уточненою інформацією, сьогоднішній нічний вибух відмінусував ворожий тепловоз у локомотивному депо. Рашисти використовують техніку для транспортування палива на фронт. Та щоразу можливостей все менше". 

Деталі: Мер Мелітополя нагадав, що це вже другий тепловоз за останні два місяці, який "достроково виходить з ладу".

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22 квітня Федоров повідомляв, що в районі депо, "під носом озброєної охорони", вибухнув наповнений паливом тепловоз.

12 червня мер зазначає, що вже другу ніч поспіль у Мелітополі щось вибухає. 

За його даними, в ніч із суботи на неділю о першій ночі, під час комендантської години, ворожа військова поліція відкрила вогонь по військових з Осетії – одного осетина вбили, ще дного поранили.

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А опівночі в понеділок, повідомив Федоров, "щось гучно вибухнуло на заході міста: чули жителі Юрівки та Нового Мелітополя".

Раніше колаборант російських загарбників у Запорізькій області Володимир Рогов повідомляв про вибухи в окупованих Токмаку й Мелітополі.

Теми: Мелітопольвійна
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