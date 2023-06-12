В Мелитополе взорвали тепловоз, которым россияне возят топливо на фронт, – мэр

Локомотивное депо в Мелитополе, архивное фото Матвея Андреева из Wikipedia

В оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области около полуночи 12 июня взорвался тепловоз в локомотивном депо.

Источник: законно избранный до оккупации городской глава Мелитополя Иван Федоров

Прямая речь Федорова: "По уточненной информации, сегодняшний ночной взрыв отминусовал вражеский тепловоз в локомотивном депо. Рашисты используют технику для транспортировки топлива на фронт. Но каждый раз возможностей все меньше".

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Детали: Мэр Мелитополя напомнил, что это уже второй тепловоз за последние два месяца, который "досрочно выходит из строя".

22 апреля Федоров сообщал, что в районе депо, "под носом вооруженной охраны", взорвался наполненный топливом тепловоз.

12 июня мэр отмечает, что уже вторую ночь подряд в Мелитополе что-то взрывается.

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По его данным, в ночь с субботы на воскресенье в час ночи, во время комендантского часа, вражеская военная полиция открыла огонь по военным из Осетии – одного осетина убили, еще одного ранили.

А в полночь в понедельник, сообщил Федоров, "что-то громко взорвалось на западе города: слышали жители Юровки и Нового Мелитополя".

Ночью коллаборант российских захватчиков в Запорожской области Владимир Рогов сообщал о взрывах в оккупированных Токмаке и Мелитополе.