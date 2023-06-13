Під ранок Росія здійснила повторну атаку з бомбардувальників, ППО збила ракету

Під ранок 13 червня російська армія здійснила другу за ніч атаку з Каспійського моря з літаків-бомбардувальників, сили протиповітряної оборони знищили одну крилату ракету.

Джерело: Повітряні Сили ЗС України

Дослівно: "Під ранок рашисти здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95мс. За попередніми даними, цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку знищено українською ППО!".

Деталі: Усього за минулу ніч сили ППО знищили 11 крилатих ракет та ударний дрон.

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Серед ночі РФ задіяла вісім бомбардувальників Ту-95мс, з району Каспію було випущено 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Також росіяни запустили до чотирьох БпЛА "Shahed-136/131" із південного напрямку.

Українські сили й засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил знищили 10 крилатих ракет та один ударний дрон.

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У м. Кривий Ріг Дніпропетровської області ракети вночі влучили в житловий сектор, зокрема, в п’ятиповерховий будинок.

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