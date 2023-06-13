Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Під ранок Росія здійснила повторну атаку з бомбардувальників, ППО збила ракету

Олена РощінаВівторок, 13 червня 2023, 09:16

Під ранок 13 червня російська армія здійснила другу за ніч атаку з Каспійського моря з літаків-бомбардувальників, сили протиповітряної оборони знищили одну крилату ракету.

Джерело: Повітряні Сили ЗС України 

Дослівно: "Під ранок рашисти здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95мс. За попередніми даними, цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку знищено українською ППО!".

Реклама:

Деталі: Усього за минулу ніч сили ППО знищили 11 крилатих ракет та ударний дрон. 

Серед ночі РФ задіяла вісім бомбардувальників Ту-95мс, з району Каспію було випущено 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Також росіяни запустили до чотирьох БпЛА "Shahed-136/131" із південного напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

Українські сили й засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил знищили 10 крилатих ракет та один ударний дрон.

 

У м. Кривий Ріг Дніпропетровської області ракети вночі влучили в житловий сектор, зокрема, в п’ятиповерховий будинок.

Вранці 13 червня в низці областей України знову було оголошено повітряну тривогу.

Теми: війнаракетний ударППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
війна
ЗСУ продовжують стримувати наступ ворога під Мар'їнкою – Генштаб
Зеленський піде на вибори, якщо вони будуть під час війни: "Не кину державу"
У Росії "героя СВО" нагородили – дровами, льодом і центральним опаленням
Останні новини
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: