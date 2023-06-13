Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под утро Россия совершила повторную атаку с бомбардировщиков, ПВО сбила ракету

Елена РощинаВторник, 13 июня 2023, 09:16

Под утро 13 июня российская армия осуществила вторую за ночь атаку с Каспийского моря из самолетов-бомбардировщиков, силы противовоздушной обороны уничтожили одну крылатую ракету.

Источник: Воздушные Силы ВС Украины 

Дословно: "Под утро рашисты совершили повторную атаку с Каспийского моря тремя Ту-95мс. По предварительным данным, на этот раз в Украину долетела только одна крылатая ракета, которая уничтожена украинской ПВО!".

Детали: Всего за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 11 крылатых ракет и ударный дрон. 

Реклама:

Среди ночи РФ задействовала восемь бомбардировщиков Ту-95мс, из района Каспия было выпущено 14 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

Также россияне запустили до четырех БПЛА "Shahed-136/131" с южного направления.

Украинские силы и средства противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожили 10 крылатых ракет и один ударный дрон.

ВИДЕО ДНЯ
 

В г. Кривой Рог Днепропетровской области ракеты ночью попали в жилой сектор, в частности, в пятиэтажный дом.

Утром 13 июня в ряде областей Украины снова была объявлена воздушная тревога.

Темы: войнаракетный ударПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 01:37По всей Украине – воздушная тревога

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

Все новости...
война
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
МИД призвал признать Россию террористом на фоне возможной подготовки взрыва на ЗАЭС
Россия объявила в розыск судью МУС за ордер на арест Путина – СМИ РФ
Последние новости
03:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – ОВА
02:20
ВС: В направлении Кривого Рога движутся крылатые ракеты
02:10
обновлено от 01:20Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
01:55
В направлении Днепропетровской и Запорожской областей летят "Шахеды" – Воздушные силы
01:50
видео, обновлено от 00:25В Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
01:05
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"
00:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
Все новости...
Реклама: