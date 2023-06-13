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Под утро Россия совершила повторную атаку с бомбардировщиков, ПВО сбила ракету

Елена РощинаВторник, 13 июня 2023, 09:16

Под утро 13 июня российская армия осуществила вторую за ночь атаку с Каспийского моря из самолетов-бомбардировщиков, силы противовоздушной обороны уничтожили одну крылатую ракету.

Источник: Воздушные Силы ВС Украины 

Дословно: "Под утро рашисты совершили повторную атаку с Каспийского моря тремя Ту-95мс. По предварительным данным, на этот раз в Украину долетела только одна крылатая ракета, которая уничтожена украинской ПВО!".

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Детали: Всего за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 11 крылатых ракет и ударный дрон. 

Среди ночи РФ задействовала восемь бомбардировщиков Ту-95мс, из района Каспия было выпущено 14 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

Также россияне запустили до четырех БПЛА "Shahed-136/131" с южного направления.

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Украинские силы и средства противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожили 10 крылатых ракет и один ударный дрон.

 

В г. Кривой Рог Днепропетровской области ракеты ночью попали в жилой сектор, в частности, в пятиэтажный дом.

Утром 13 июня в ряде областей Украины снова была объявлена воздушная тревога.

Темы: войнаракетный ударПВО
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