Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Количество погибших от ночного удара по Кривому Рогу возросло до шести

Елена РощинаВторник, 13 июня 2023, 09:38
Количество погибших от ночного удара по Кривому Рогу возросло до шести
В Кривом Роге разбирают завалы 5-этажки, ищут людей - фото ГСЧС

По состоянию на 09:27 утра 13 июня известно о 6 погибших и 25 раненых от ночной атаки на Кривой Рог в Днепропетровской области. 

Источник: глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, Дненпропетровская обласная прокуратура, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь Вилкула: "К сожалению, уже 6 погибших. Спасательная операция продолжается".

Реклама:

Детали: Эту информацию подтвердил и глава области.

На разрушенном частном предприятии продолжаются спасательные работы. Там до сих пор ищут людей, которые могут находиться под завалами, сообщил Лысак.

Перед тем обласная прокуратура сообщила, что предварительно в результате обстрела четыре человека погибли и 25 человек получили множественные ранения. 

ВИДЕО ДНЯ

Существенным разрушениям подверглись многоэтажные и частные дома, частное предприятие, автомобильное предприятие, автомобили.

При осмотре мест событий обнаружены обломки ракет, тип которых устанавливается (Генштаб ВСУ сообщал, что враг применил ночью крылатые ракеты Х-101/555). 

Спасательно-поисковые работы продолжаются. Устанавливается точное количество жертв и пострадавших. 

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). 

Напомним: В ночь на 13 июня Вооруженные силы РФ совершили ракетную атаку на г. Кривой Рог. Ранее сообщалось о трех погибших, но под завалами еще есть люди.

Темы: Кривой Рогракетный ударвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Под утро Россия совершила повторную атаку с бомбардировщиков, ПВО сбила ракету
Министр обороны Германии: Мы не в состоянии заменить каждый потерянный в Украине танк
Защитники показали видео из освобожденного Благодатного в Донецкой области
Украинские воины показали кадры из освобожденной Макаровки в Донецкой области
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: