Количество погибших от ночного удара по Кривому Рогу возросло до шести

По состоянию на 09:27 утра 13 июня известно о 6 погибших и 25 раненых от ночной атаки на Кривой Рог в Днепропетровской области.

Источник: глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, Дненпропетровская обласная прокуратура, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь Вилкула: "К сожалению, уже 6 погибших. Спасательная операция продолжается".

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Детали: Эту информацию подтвердил и глава области.

На разрушенном частном предприятии продолжаются спасательные работы. Там до сих пор ищут людей, которые могут находиться под завалами, сообщил Лысак.

Перед тем обласная прокуратура сообщила, что предварительно в результате обстрела четыре человека погибли и 25 человек получили множественные ранения.

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Существенным разрушениям подверглись многоэтажные и частные дома, частное предприятие, автомобильное предприятие, автомобили.

При осмотре мест событий обнаружены обломки ракет, тип которых устанавливается (Генштаб ВСУ сообщал, что враг применил ночью крылатые ракеты Х-101/555).

Спасательно-поисковые работы продолжаются. Устанавливается точное количество жертв и пострадавших.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним: В ночь на 13 июня Вооруженные силы РФ совершили ракетную атаку на г. Кривой Рог. Ранее сообщалось о трех погибших, но под завалами еще есть люди.