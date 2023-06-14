Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до 12

Внаслідок ворожого ракетного удару кількість жертв у Кривому Розі зросла до 12 осіб.

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні у нашому місті День жалоби за загиблими внаслідок вчорашнього терористичного ракетного удару. На жаль, жертв уже 12 – вночі від отриманих опіків, несумісних із життям, помер 67-річний чоловік".

Деталі: Вілкул також повідомив, що роботи з ліквідації наслідків удару продовжуються. Постраждалим надається необхідна допомога, працюють усі служби, 40 бригад комунальників.

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