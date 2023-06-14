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Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до 12

Ольга Глущенко Середа, 14 червня 2023, 07:58
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до 12
Багатоповерхівка у Кривому Розі, фото Дніпропетровської ОВА

Внаслідок ворожого ракетного удару кількість жертв у Кривому Розі зросла до 12 осіб.

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні у нашому місті День жалоби за загиблими внаслідок вчорашнього терористичного ракетного удару. На жаль, жертв уже 12 – вночі від отриманих опіків, несумісних із життям, помер 67-річний чоловік".

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Деталі: Вілкул також повідомив, що роботи з ліквідації наслідків удару продовжуються. Постраждалим надається необхідна допомога, працюють усі служби, 40 бригад комунальників.

Передісторія: 

  • У ніч на 13 червня Збройні сили РФ здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг: поцілили у 5-поверховий будинок. 
  • Раніше повідомлялося про 11 загиблих внаслідок ракетного удару.

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Теми: Кривий Рігракетний ударвійнавоєнні злочини
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