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Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 12

Ольга ГлущенкоСреда, 14 июня 2023, 07:58
Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 12
Многоэтажка в Кривом Роге, фото Днепропетровской ОвА

В результате вражеского ракетного удара количество жертв в Кривом Роге возросло до 12 человек.

Источник: председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь: "Сегодня в нашем городе День траура по погибшим в результате вчерашнего террористического ракетного удара. К сожалению, жертв уже 12 - ночью от полученных ожогов, несовместимых с жизнью, умер 67-летний мужчина".

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Детали: Вилкул также сообщил, что работы по ликвидации последствий удара продолжаются. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, работают все службы, 40 бригад коммунальщиков.

Предыстория:

  • В ночь на 13 июня Вооруженные силы РФ совершили ракетную атаку на Кривой Рог: попали в 5-этажный дом.
  • Ранее сообщалось об 11 погибших в результате ракетного удара.

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Темы: Кривой Рогракетный ударвойнавоенные преступления
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