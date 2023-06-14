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Защитники продвинулись вперед на 2 направлениях, за сутки отвоевали до 500 метров - Маляр

Станислав ПогориловСреда, 14 июня 2023, 13:21
Защитники продвинулись вперед на 2 направлениях, за сутки отвоевали до 500 метров - Маляр
Фото: Getty Images

Силы обороны продолжают вест наступление, есть продвижение на Бахмутском и Запорожском направлениях при преимуществе россиян в артиллерии и авиации.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "За прошедшие сутки: Бахмутское направление - на разных участках прошли вперед от 200-500 м. На Запорожском направлении прошли вперед от 300-350 м".

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Детали: По ее словам, на Бердянском направлении бои продолжаются вблизи села Макаровка, на Мариупольском направлении - в районах Новоданиловки и Новопокровска.

Заместитель министра обороны обратила внимание на то, что защитники продвигаются в условиях чрезвычайно жестоких боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага.

Россияне несут потери как в живой силе, так и в технике и вооружении. К примеру за вчерашние сутки оккупанты не досчитались артиллерийской батареи самоходных орудий, 2 комплексов РЭБ, автомобильной техники до 10 единиц, радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы, ЗРК.

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Что предшествовало:

  • Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы подвигают позиции российских захватчиков на разных участках фронта, а для освобождения оккупированных территорий необходимы интенсивные действия.
  • По данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 680 оккупантов и 8 их танков.

Темы: контрнаступлениевойнаУкраина
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