Защитники продвинулись вперед на 2 направлениях, за сутки отвоевали до 500 метров - Маляр
Силы обороны продолжают вест наступление, есть продвижение на Бахмутском и Запорожском направлениях при преимуществе россиян в артиллерии и авиации.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram
Прямая речь Маляр: "За прошедшие сутки: Бахмутское направление - на разных участках прошли вперед от 200-500 м. На Запорожском направлении прошли вперед от 300-350 м".
Детали: По ее словам, на Бердянском направлении бои продолжаются вблизи села Макаровка, на Мариупольском направлении - в районах Новоданиловки и Новопокровска.
Заместитель министра обороны обратила внимание на то, что защитники продвигаются в условиях чрезвычайно жестоких боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага.
Россияне несут потери как в живой силе, так и в технике и вооружении. К примеру за вчерашние сутки оккупанты не досчитались артиллерийской батареи самоходных орудий, 2 комплексов РЭБ, автомобильной техники до 10 единиц, радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы, ЗРК.
Что предшествовало:
- Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы подвигают позиции российских захватчиков на разных участках фронта, а для освобождения оккупированных территорий необходимы интенсивные действия.
- По данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 680 оккупантов и 8 их танков.