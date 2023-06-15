Десятки компонентів для "Калібрів" поставлені в РФ з інших країн – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що світ має можливості, щоб перекрити шляхи постачання компонентів для російських ракет. За словами українського президента, десятки деталей для "Калібрів" поставлені в РФ з інших країн.

Джерело: Зеленський під час щоденного вечірнього відеозвернення

Пряма мова: "Сьогодні (14 червня – ред.) російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі – з "Калібрів". Десятки компонентів цих "Калібрів" поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору.

Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи – з кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет".

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Деталі: Зеленський наголосив, що українська влада продовжує комунікацію з партнерами щодо російського ракетного виробництва.

Нагадаємо: Офіс президента вважає, що потрібно посилити санкції проти тих, хто допомагає Росії отримувати іноземні компоненти для виробництва ракет.