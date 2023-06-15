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Десятки компонентов для "Калибров" поставлены в РФ из других стран – Зеленский

"Украинская правда"Четверг, 15 июня 2023, 01:17
Десятки компонентов для Калибров поставлены в РФ из других стран – Зеленский
РАКЕТА "КАЛИБР". ФОТО MILITARYARMS.RU

Владимир Зеленский заявил, что мир имеет возможности, чтобы перекрыть пути поставки компонентов для российских ракет. По словам украинского президента, десятки деталей для "Калибров" поставлены в РФ из других стран.

Источник: Зеленский во время ежедневного вечернего видеообращения 

Прямая речь: "Сегодня (14 июня – ред.) российские нелюди нанесли очередные ракетные удары по Одессе – из "Калибров". Десятки компонентов этих "Калибров" поставлены в Россию из других стран. Очевидно, что каждый такой путь поставки – это путь усиления террора.

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Мир имеет инструменты, чтобы перекрыть все подобные пути – из каждой страны, от каждой компании, чьи компоненты используются российскими производителями ракет".

Детали: Зеленский отметил, что украинская власть продолжает коммуникацию с партнерами по российскому ракетному производству.

Напомним: Офис президента считает, что нужно усилить санкции против тех, кто помогает России получать иностранные компоненты для производства ракет.

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Темы: Росcияракетный ударЗеленский
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