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Сили ППО знищили вночі 20 "Шахедів" і крилату ракету

"Українська правда"Четвер, 15 червня 2023, 06:51
Сили ППО знищили вночі 20 Шахедів і крилату ракету
Знищений безпілотник росіян. Ілюстративне фото MIL.IN.UA

Сили протиповітряної оборони України вночі 15 червня під час повітряної атаки росіян знищили 20 із 20 "Шахедів", 1 із 4 крилатих ракет та розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Уночі в період з 00.20 по 04.30 год 15 червня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами "Shahed-136/131".

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Чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95мс здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області. Про наслідки удару повідомлять місцеві військові адміністрації.

Іранські "Шахеди" противник запускав з північного та південного напрямків. Усі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних сил у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід"".

Деталі: Крім того, повідомили у ПС, вночі українські захисники знищили ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • У Києві та низці областей України вночі 15 червня оголошували повітряну тривогу.
  • Про вибухи у Кривому Розі повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
  • Російській безпілотники атакували південь України, над Одеською областю сили ППО збили 13 "Шахедів".

Теми: ППОШахедбезпілотники
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