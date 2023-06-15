Силы ПВО уничтожили ночью 20 "Шахедов" и крылатую ракету

Силы противовоздушной обороны Украины ночью 15 июня во время воздушной атаки россиян уничтожили 20 из 20 "Шахедов", 1 из 4 крылатых ракет и разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Ночью в период с 00.20 по 04.30 ч 15 июня 2023 года российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также ударными дронами "Shahed-136/131".

Четырьмя самолетами стратегической авиации Ту-95мс осуществлено четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 с Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные – попали в промышленные объекты в Днепропетровской области. О последствиях удара сообщат местные военные администрации.

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Иранские "Шахеды" противник запускал с северного и южного направлений. Все 20 ударных дронов уничтожены силами и средствами Воздушных сил в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток"".

Детали: Кроме того, сообщили в ВС, ночью украинские защитники уничтожили вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", который осуществлял воздушную разведку на восточном направлении.

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