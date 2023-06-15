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Силы ПВО уничтожили ночью 20 "Шахедов" и крылатую ракету

"Украинская правда"Четверг, 15 июня 2023, 06:51
Силы ПВО уничтожили ночью 20 Шахедов и крылатую ракету
Уничтоженный беспилотник россиян. Иллюстративное фото MIL.IN.UA

Силы противовоздушной обороны Украины ночью 15 июня во время воздушной атаки россиян уничтожили 20 из 20 "Шахедов", 1 из 4 крылатых ракет и разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Ночью в период с 00.20 по 04.30 ч 15 июня 2023 года российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также ударными дронами "Shahed-136/131".

Четырьмя самолетами стратегической авиации Ту-95мс осуществлено четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 с Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные – попали в промышленные объекты в Днепропетровской области. О последствиях удара сообщат местные военные администрации.

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Иранские "Шахеды" противник запускал с северного и южного направлений. Все 20 ударных дронов уничтожены силами и средствами Воздушных сил в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток"".

Детали: Кроме того, сообщили в ВС, ночью украинские защитники уничтожили вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", который осуществлял воздушную разведку на восточном направлении.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В Киеве и ряде областей Украины ночью 15 июня объявляли воздушную тревогу.
  • О взрывах в Кривом Роге сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
  • Российские беспилотники атаковали юг Украины, над Одесской областью силы ПВО сбили 13 "Шахедов".

Темы: ПВОШахедбеспилотники
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