З Каховської ГЕС досі тече машинне мастило: рухається в Чорне море
З машинної зали Каховської ГЕС відбувається витік мастила, яке рухається у напрямку Чорного моря.
Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у розмові з послом США Бріджит Брінк, пише телеграм-канал МВС
Деталі: Очільник МВС повідомив, що для ліквідації витоку необхідне додаткове обладнання, реагенти та фахівці.
Крім того, за словами Клименка, лише на Дніпропетровщині близько 167 тисяч людей залишилися без води. Перше завдання у цьому напрямку – пробурити додаткові свердловини або дати воду з русла Дніпра.
Пряма мова: "На сьогодні проблем з підвозом води немає, як з питною, так і технічною. Але це вимагає серйозної логістики. Головне, щоб люди, які постраждали від цієї катастрофи отримали нове житло".
Більше деталей: Своєю чергою, посол США заявила, що дуже обурена черговим терористичним актом Росії – підривом Каховської ГЕС.
Вона наголосила, що офіційний Вашингтон докладатиме максимум зусиль, аби Україна могла оперативно подолати ці наслідки.
Передісторія:
- У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу й саму станцію.
- Через руйнацію у річку Дніпро потрапили щонайменше 150 тонн машинного мастила, а в зоні підтоплення опинилося 80 населених пунктів.