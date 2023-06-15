З Каховської ГЕС досі тече машинне мастило: рухається в Чорне море

З машинної зали Каховської ГЕС відбувається витік мастила, яке рухається у напрямку Чорного моря.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у розмові з послом США Бріджит Брінк, пише телеграм-канал МВС

Деталі: Очільник МВС повідомив, що для ліквідації витоку необхідне додаткове обладнання, реагенти та фахівці.

Крім того, за словами Клименка, лише на Дніпропетровщині близько 167 тисяч людей залишилися без води. Перше завдання у цьому напрямку – пробурити додаткові свердловини або дати воду з русла Дніпра.

Реклама:

Пряма мова: "На сьогодні проблем з підвозом води немає, як з питною, так і технічною. Але це вимагає серйозної логістики. Головне, щоб люди, які постраждали від цієї катастрофи отримали нове житло".

Більше деталей: Своєю чергою, посол США заявила, що дуже обурена черговим терористичним актом Росії – підривом Каховської ГЕС.

Вона наголосила, що офіційний Вашингтон докладатиме максимум зусиль, аби Україна могла оперативно подолати ці наслідки.

ВІДЕО ДНЯ

Зустріч Клименка і Брінк фото мвс

Передісторія: