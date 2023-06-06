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Після вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро тече машинне мастило: вже 150 тонн 

Олена РощінаВівторок, 6 червня 2023, 12:56
Після вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро тече машинне мастило: вже 150 тонн 
Каховська ГЕС, ілюстративне фото Дмитро Липунова з Wikipedia

Через руйнацію Каховської гідроелектростанції у річку Дніпро потрапили щонайменше 150 тонн машинного мастила і може потрапити ще понад 300 тонн, а в зоні підтоплення опинилося 80 населених пунктів. 

Джерело: члени РНБО на екстреному засіданні 6 червня, сайт президента

Деталі: Президент України Володимир Зеленський провів екстрене засідання Ради національної безпеки й оборони щодо ситуації на Каховській ГЕС.

Членам РНБО розповіли, що близько 02:50 ночі у вівторок ворог здійснив внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС, про це негайно поінформували всі надзвичайні служби та військових.

Членів РНБО поінформували, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.

У зоні підтоплення опинилося 80 населених пунктів. Жертв серед цивільного населення та військових не зафіксовано.

Дано доручення про евакуацію цивільних із зон ризику та забезпечення питною водою населених пунктів, які залежать від Каховського водосховища.

ВІДЕО ДНЯ

На Запорізькій АЕС персонал тримає ситуацію під контролем і "має інструменти на випадок будь-якого розвитку подій", запевнили членів РНБО.

Доповідали на засіданні Радбезу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький, президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

 

Передісторія:

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Теми: Каховська ГЕСДніпроводаХерсонська область
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