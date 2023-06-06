Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Після вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро тече машинне мастило: вже 150 тонн 

Олена РощінаВівторок, 6 червня 2023, 12:56
Після вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро тече машинне мастило: вже 150 тонн 
Каховська ГЕС, ілюстративне фото Дмитро Липунова з Wikipedia

Через руйнацію Каховської гідроелектростанції у річку Дніпро потрапили щонайменше 150 тонн машинного мастила і може потрапити ще понад 300 тонн, а в зоні підтоплення опинилося 80 населених пунктів. 

Джерело: члени РНБО на екстреному засіданні 6 червня, сайт президента

Деталі: Президент України Володимир Зеленський провів екстрене засідання Ради національної безпеки й оборони щодо ситуації на Каховській ГЕС.

Реклама:

Членам РНБО розповіли, що близько 02:50 ночі у вівторок ворог здійснив внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС, про це негайно поінформували всі надзвичайні служби та військових.

Членів РНБО поінформували, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.

У зоні підтоплення опинилося 80 населених пунктів. Жертв серед цивільного населення та військових не зафіксовано.

ВІДЕО ДНЯ

Дано доручення про евакуацію цивільних із зон ризику та забезпечення питною водою населених пунктів, які залежать від Каховського водосховища.

На Запорізькій АЕС персонал тримає ситуацію під контролем і "має інструменти на випадок будь-якого розвитку подій", запевнили членів РНБО.

Доповідали на засіданні Радбезу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький, президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

 

Передісторія:

Читайте також: Південь у воді. Якими будуть наслідки підриву греблі Каховської ГЕС

Теми: Каховська ГЕСДніпроводаХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Каховська ГЕС
Потрібно відновити Каховську дамбу – Зеленський
Запрацювала перша нитка водогону, побудована після підриву Каховської ГЕС
МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Головна загроза зараз – навколо ЗАЕС
Останні новини
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: