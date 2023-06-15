Из Каховской ГЭС до сих пор течет машинное масло: движется в Черное море
Из машинного зала Каховской ГЭС происходит утечка масла, которое движется в направлении Черного моря.
Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в разговоре с послом США Бриджит Бринк, пишет телеграмм-канал МВД
Детали: Глава МВД сообщил, что для ликвидации утечки необходимо дополнительное оборудование, реагенты и специалисты.
Кроме того, по словам Клименко, только на Днепропетровщине около 167 тысяч человек остались без воды. Первая задача в этом направлении - пробурить дополнительные скважины или дать воду из русла Днепра.
Прямая речь: "На сегодня проблем с подвозом воды нет, как с питьевой, так и технической. Но это требует серьезной логистики. Главное, чтобы люди, которые пострадали от этой катастрофы получили новое жилье".
Больше деталей: В свою очередь, посол США заявила, что очень возмущена очередным террористическим актом России – подрывом Каховской ГЭС.
Она подчеркнула, что официальный Вашингтон будет прилагать максимум усилий, чтобы Украина могла оперативно преодолеть эти последствия.
Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и саму станцию.
- Из-за разрушения в реку Днепр попали не менее 150 тонн машинного масла, а в зоне подтопления оказалось 80 населенных пунктов.