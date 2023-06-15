Из Каховской ГЭС до сих пор течет машинное масло: движется в Черное море

Из машинного зала Каховской ГЭС происходит утечка масла, которое движется в направлении Черного моря.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в разговоре с послом США Бриджит Бринк, пишет телеграмм-канал МВД

Детали: Глава МВД сообщил, что для ликвидации утечки необходимо дополнительное оборудование, реагенты и специалисты.

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Кроме того, по словам Клименко, только на Днепропетровщине около 167 тысяч человек остались без воды. Первая задача в этом направлении - пробурить дополнительные скважины или дать воду из русла Днепра.

Прямая речь: "На сегодня проблем с подвозом воды нет, как с питьевой, так и технической. Но это требует серьезной логистики. Главное, чтобы люди, которые пострадали от этой катастрофы получили новое жилье".

Больше деталей: В свою очередь, посол США заявила, что очень возмущена очередным террористическим актом России – подрывом Каховской ГЭС.

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Она подчеркнула, что официальный Вашингтон будет прилагать максимум усилий, чтобы Украина могла оперативно преодолеть эти последствия.

Встреча Клименки и Бринк фото мвд

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