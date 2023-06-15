Роспропаганда сочинила историю про "тяжело раненого" Буданова

Российская пропаганда запустила через СМИ фейк о якобы попадании ракеты в здание Главного управления разведки Украины и, как следствие, тяжелом ранении главы ГУР Кирилла Буданова.

Источник: известный рупор пропаганды "РИА Новости"

Детали: Издание ссылается на таинственного "сотрудника российских силовых структур", который якобы получил информацию от "источников в украинской разведке".

Сообщается, что "Буданов был ранен 29 мая во время российского удара по зданию его ведомства" и что "ракета прилетела в соседний с Будановым кабинет".

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Но на этом полет фантазии не был исчерпан. Пропагандисты написали также, что "после ранения Буданова вывезли вертолетом на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, который доставил главу украинской разведки в Германию".

Завершается "сенсационное" сообщение словами: "Сейчас Буданов находится в госпитале в Берлине, он в тяжелом состоянии".

"РИА Новости" даже выложили карты Flightradar, которые якобы доказывают перевозку "раненого" разведчика.

ВИДЕО ДНЯ

При этом в день мнимой бомбежки ГУР, 29 мая, наша военная разведка опубликовала видео, на котором бодрый Буданов говорит следующее: "Хочу вас огорчить: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу".

Видео с Будановым ГУР выкладывало и после этого. Например, 11 июня на записи сидит молчаливый Буданов, явно живой и здоровый, и напоминает украинцам, что "планы (контрнаступления - УП) любят тишину".

Предыстория: