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Роспропаганда сочинила историю про "тяжело раненого" Буданова

"Украинская правда"Четверг, 15 июня 2023, 18:36
Роспропаганда сочинила историю про тяжело раненого Буданова
Иллюстративное фото известной российской пропагандистки Ольги Скабеевой, скриншот телеэфира

Российская пропаганда запустила через СМИ фейк о якобы попадании ракеты в здание Главного управления разведки Украины и, как следствие, тяжелом ранении главы ГУР Кирилла Буданова.

Источник: известный рупор пропаганды "РИА Новости"

Детали: Издание ссылается на таинственного "сотрудника российских силовых структур", который якобы получил информацию от "источников в украинской разведке".

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Сообщается, что "Буданов был ранен 29 мая во время российского удара по зданию его ведомства" и что "ракета прилетела в соседний с Будановым кабинет".

Но на этом полет фантазии не был исчерпан. Пропагандисты написали также, что "после ранения Буданова вывезли вертолетом на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, который доставил главу украинской разведки в Германию".

Завершается "сенсационное" сообщение словами: "Сейчас Буданов находится в госпитале в Берлине, он в тяжелом состоянии".

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"РИА Новости" даже выложили карты Flightradar, которые якобы доказывают перевозку "раненого" разведчика.

При этом в день мнимой бомбежки ГУР, 29 мая, наша военная разведка опубликовала видео, на котором бодрый Буданов говорит следующее: "Хочу вас огорчить: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу".

Видео с Будановым ГУР выкладывало и после этого. Например, 11 июня на записи сидит молчаливый Буданов, явно живой и здоровый, и напоминает украинцам, что "планы (контрнаступления - УП) любят тишину".

Предыстория:

  • В мае российские пропагандисты начали разгонять фейк со ссылкой на неназванные источники, что Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения во время якобы ракетного удара в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном.
  • В ВСУ опубликовали видео с Залужным, чтобы развеять ложь роспропаганды.

Темы: БудановпропагандаРосcия
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