Буданов на ранковий удар Росії: Ті, хто намагався нас залякати, скоро пошкодують
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов після ракетного удару по Україні 29 травня заявив, що чергова спроба Росії залякати українців провалилася, усі працюють далі, а "відповідь не забариться".
Джерело: Головне управління розвідки МО України
Пряма мова: "Чергова спроба терористичних дій Російської Федерації в черговий раз зазнала поразки.
Усі ті, хто в РФ до сих пір вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити – це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу.
Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, – ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать".
Деталі: Таке звернення начальника ГУР оприлюднено після спроби Росії атакувати Україну балістичними ракетами вдень 29 травня 2023 року.
Буданов не конкретизував свою непересічну заяву.
Передісторія:
- За даними головнокомандувача ЗСУ, вранці 29 травня Київ та Київську область було атаковано 11 балістичними й крилатими ракетами, усі їх збито. Однак уламки ракет впали в кількох районах столиці.
- У Подільському районі Києва було поранено одну людину, сталося займання на даху 2-х поверхової будівлі. В Оболонському районі уламок ракети впав на проїжджу частину дороги, але автівки не зачепило.
- Також у понеділок РФ завдала ударів по Харківській та Дніпропетровській областях, а вночі перед тим – по військовому об'єкту на Хмельниччині, а також намагалася атакувати Київ дронами та ракетами, однак ППО захистило столицю.