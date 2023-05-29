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Буданов на ранковий удар Росії: Ті, хто намагався нас залякати, скоро пошкодують

Олена РощінаПонеділок, 29 травня 2023, 15:27
Буданов на ранковий удар Росії: Ті, хто намагався нас залякати, скоро пошкодують
Кирило Буданов, скриншот зі звернення

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов після ракетного удару по Україні 29 травня заявив, що чергова спроба Росії залякати українців провалилася, усі працюють далі, а "відповідь не забариться". 

Джерело: Головне управління розвідки МО України

Пряма мова: "Чергова спроба терористичних дій Російської Федерації в черговий раз зазнала поразки. 

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Усі ті, хто в РФ до сих пір вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити – це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу.

Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, – ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать".

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Деталі: Таке звернення начальника ГУР оприлюднено після спроби Росії атакувати Україну балістичними ракетами вдень 29 травня 2023 року. 

Буданов не конкретизував свою непересічну заяву. 

Передісторія:

Теми: Будановракетний ударрозвідкавійна
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