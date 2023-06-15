Кількість жертв російського удару по Кривому Рогу зросла до 13 – Вілкул

Жертв ракетного удару, який завдали окупанти по мирних кварталах Кривого Рогу Дніпропетровської області 13 червня, стало 13.

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Деталі: Він повідомив, що в четвер о 16:50 від сильних опіків помер Сергій Гуриця, 1985 року народження. Він працював монтажником на одному із підприємств Кривого Рогу.

Реклама:

Чоловік був доставлений до лікарні з палаючої п'ятиповерхівки, лікарі цілодобово боролися за його життя.

Що передувало: Вночі 13 червня у Кривому Розі росіяни поцілили у 5-поверховий будинок.