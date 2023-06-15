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Кількість жертв російського удару по Кривому Рогу зросла до 13 – Вілкул

Євген КізіловЧетвер, 15 червня 2023, 19:25
Кількість жертв російського удару по Кривому Рогу зросла до 13 – Вілкул
Розбомблена 5-поверхівка у Кривому Розі, фото Дніпропетровської ОДА

Жертв ракетного удару, який завдали окупанти по мирних кварталах Кривого Рогу Дніпропетровської області 13 червня, стало 13.

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Деталі: Він повідомив, що в четвер о 16:50 від сильних опіків помер Сергій Гуриця, 1985 року народження. Він працював монтажником на одному із підприємств Кривого Рогу.

Чоловік був доставлений до лікарні з палаючої п'ятиповерхівки, лікарі цілодобово боролися за його життя.

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Що передувало: Вночі 13 червня у Кривому Розі росіяни поцілили у 5-поверховий будинок.

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Теми: Кривий Рігжертвиобстрілвійна
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