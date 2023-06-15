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Число жертв российского удара по Кривому Рогу возросло до 13 – Вилкул

Евгений КизиловЧетверг, 15 июня 2023, 19:25
Число жертв российского удара по Кривому Рогу возросло до 13 – Вилкул
Разбомбленная 5-этажка в Кривом Роге, фото Днепропетровской ОГА

Жертв ракетного удара, который нанесли оккупанты по мирным кварталам Кривого Рога Днепропетровской области 13 июня, стало 13.

Источник: председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Детали: Он сообщил, что в четверг в 16:50 от сильных ожогов умер Сергей Гурица, 1985 года рождения. Он работал монтажником на одном из предприятий Кривого Рога.

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Мужчина был доставлен в больницу из горящей пятиэтажки, врачи круглосуточно боролись за его жизнь.

Что предшествовало: Ночью 13 июня в Кривом Роге россияне попали в 5-этажный дом.

Темы: Кривой Рогжертвыобстрелвойна
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