Число жертв российского удара по Кривому Рогу возросло до 13 – Вилкул

Жертв ракетного удара, который нанесли оккупанты по мирным кварталам Кривого Рога Днепропетровской области 13 июня, стало 13.

Источник: председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Детали: Он сообщил, что в четверг в 16:50 от сильных ожогов умер Сергей Гурица, 1985 года рождения. Он работал монтажником на одном из предприятий Кривого Рога.

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Мужчина был доставлен в больницу из горящей пятиэтажки, врачи круглосуточно боролись за его жизнь.

Что предшествовало: Ночью 13 июня в Кривом Роге россияне попали в 5-этажный дом.