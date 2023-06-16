З'явилися супутникові знімки наслідків ударів по російських базах поблизу Генічеська

Журналісти "Схем" опублікували фото з супутника Planet Labs, на яких зафіксовані результати ударів Сил оборони України по базах окупантів поблизу Генічеська Херсонської області.

Джерело: "Схеми" у Facebook

Деталі: На супутникових знімках від 15 червня, які є у розпорядженні журналістів, видно наслідки ударів по пансіонату "Експрес" та готелю Chalet Termal в окупованому селі Щасливцеве, яке знаходиться неподалік Генічеська.

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На знімках за 15 червня помітні пошкодження будівлі пансіонату та сліди від пожеж тоді, як на знімках за 26 травня відповідних руйнувань нема.

Що цьому передувало:

9 червня неподалік від окупованого Генічеська Херсонської області пролунали вибухи. За даними Telegram-каналу "Генічеськ ua" і кримської інформагенції "Центр журналістських розслідувань", ракети влучили в пансіонат "Експрес", де розташувалися військовослужбовці Росгвардії.

10 червня ракетний удар було завдано по готелю Chalet Termal на Арабатській стрілці, де могли перебувати представники окупаційної адміністрації.