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З'явилися супутникові знімки наслідків ударів по російських базах поблизу Генічеська

"Українська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 06:33
З'явилися супутникові знімки наслідків ударів по російських базах поблизу Генічеська
"Бавовна" на Арабатській стрілці. Скрін з відео Федорова

Журналісти "Схем" опублікували фото з супутника Planet Labs, на яких зафіксовані результати ударів Сил оборони України по базах окупантів поблизу Генічеська Херсонської області.

Джерело: "Схеми" у Facebook

Деталі: На супутникових знімках від 15 червня, які є у розпорядженні журналістів, видно наслідки ударів по пансіонату "Експрес" та готелю Chalet Termal в окупованому селі Щасливцеве, яке знаходиться неподалік Генічеська.

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На знімках за 15 червня помітні пошкодження будівлі пансіонату та сліди від пожеж тоді, як на знімках за 26 травня відповідних руйнувань нема.

 
 

Що цьому передувало:

  • 9 червня неподалік від окупованого Генічеська Херсонської області пролунали вибухи. За даними Telegram-каналу "Генічеськ ua" і кримської інформагенції "Центр журналістських розслідувань", ракети влучили в пансіонат "Експрес", де розташувалися військовослужбовці Росгвардії.
  • 10 червня ракетний удар було завдано по готелю Chalet Termal на Арабатській стрілці, де могли перебувати представники окупаційної адміністрації.

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Теми: Херсонська областьракетний ударокупація
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