Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З'явилися супутникові знімки наслідків ударів по російських базах поблизу Генічеська

"Українська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 06:33
З'явилися супутникові знімки наслідків ударів по російських базах поблизу Генічеська
"Бавовна" на Арабатській стрілці. Скрін з відео Федорова

Журналісти "Схем" опублікували фото з супутника Planet Labs, на яких зафіксовані результати ударів Сил оборони України по базах окупантів поблизу Генічеська Херсонської області.

Джерело: "Схеми" у Facebook

Деталі: На супутникових знімках від 15 червня, які є у розпорядженні журналістів, видно наслідки ударів по пансіонату "Експрес" та готелю Chalet Termal в окупованому селі Щасливцеве, яке знаходиться неподалік Генічеська.

На знімках за 15 червня помітні пошкодження будівлі пансіонату та сліди від пожеж тоді, як на знімках за 26 травня відповідних руйнувань нема.

Реклама:
 
 

Що цьому передувало:

  • 9 червня неподалік від окупованого Генічеська Херсонської області пролунали вибухи. За даними Telegram-каналу "Генічеськ ua" і кримської інформагенції "Центр журналістських розслідувань", ракети влучили в пансіонат "Експрес", де розташувалися військовослужбовці Росгвардії.
  • 10 червня ракетний удар було завдано по готелю Chalet Termal на Арабатській стрілці, де могли перебувати представники окупаційної адміністрації.

Теми: Херсонська областьракетний ударокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони посуваються вперед на півдні, наступ на 2 напрямках – Маляр

ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади

Дружина "Слуги народу" Торохтія заявила, що в неї достатньо коштів на купівлю автомобілів

відео"Троє поза човном": дрон СБУ затрьохсотив окупантів на підтопленій Херсонщині

Зеленський пообіцяв контрнаступ "як восени"

фотоУ Білорусі впав російський вертоліт Мі-24 – ЗМІ

Усі новини...
Херсонська область
"Троє поза човном": дрон СБУ затрьохсотив окупантів на підтопленій Херсонщині
За добу через обстріли загинула одна людина, ще 13 поранені
Діри наскрізь: окупанти заявили про обстріл Чонгарського моста
Останні новини
01:05
Обстріли Сумщини: за добу – майже 150 "прильотів"
00:46
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
00:25
відеоУ Курську прогриміли вибухи: російська влада заявила про збиття безпілотника
23:58
OceanGate: Весь екіпаж субмарини "Титан" загинув
23:40
Партнери України зобов’язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
23:20
Зеленський: Не може бути духовних зав'язків з державою-терористом, будуть нові кроки
23:14
МЗС закликало визнати Росію терористом на тлі можливої підготовки вибуху на ЗАЕС
22:54
Зеленський: Потрібна повна деокупація ЗАЕС, з Росії може надійти наказ на будь-яке зло
22:30
Байден не відмовляється від слів про "диктатора Сі", але хоче з ним зустрітись
22:30
Захист від радіації: коли насправді потрібна йодопрофілактика
Усі новини...
Реклама: