Появились спутниковые снимки последствий ударов по российским базам вблизи Геническа

Журналисты "Схем" опубликовали фото со спутника Planet Labs, на которых зафиксированы результаты ударов Сил обороны Украины по базам оккупантов вблизи Геническа Херсонской области.

Источник: "Схемы" в Facebook

Детали: На спутниковых снимках от 15 июня, которые есть в распоряжении журналистов, видны последствия ударов по пансионату "Экспресс" и гостинице Chalet Termal в оккупированном селе Счастливцево, которое находится недалеко от Геническа.

На снимках за 15 июня заметны повреждения здания пансионата и следы от пожаров тогда, как на снимках за 26 мая соответствующих разрушений нет.

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