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Появились спутниковые снимки последствий ударов по российским базам вблизи Геническа

"Украинская правда"Пятница, 16 июня 2023, 06:33
Появились спутниковые снимки последствий ударов по российским базам вблизи Геническа
"Хлопок" на Арабатской стрелке. Скрин из видео Федорова

Журналисты "Схем" опубликовали фото со спутника Planet Labs, на которых зафиксированы результаты ударов Сил обороны Украины по базам оккупантов вблизи Геническа Херсонской области.

Источник: "Схемы" в Facebook

Детали: На спутниковых снимках от 15 июня, которые есть в распоряжении журналистов, видны последствия ударов по пансионату "Экспресс" и гостинице Chalet Termal в оккупированном селе Счастливцево, которое находится недалеко от Геническа.

На снимках за 15 июня заметны повреждения здания пансионата и следы от пожаров тогда, как на снимках за 26 мая соответствующих разрушений нет.

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Что этому предшествовало:

  • 9 июня недалеко от оккупированного Геническа Херсонской области прогремели взрывы. По данным Telegram-канала "Геническ ua" и крымского информагентства "Центр журналистских расследований", ракеты попали в пансионат "Экспресс", где расположились военнослужащие Росгвардии.
  • 10 июня ракетный удар был нанесен по отелю Chalet Termal на Арабатской стрелке, где могли находиться представители оккупационной администрации.

Темы: Херсонская областьракетный удароккупация
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