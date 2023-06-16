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Повітряні сили попередили про загрозу балістики для трьох регіонів. У Києві – вибухи

Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 червня 2023, 11:35
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для трьох регіонів. У Києві – вибухи
ілюстративне фото

Повітряні сили попереджають про загрозу застосування Росією балістичного озброєння. У Києві лунають вибухи, працює ППО.

Джерело: ТГ-канал ПС ЗСУ

Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння Центр, Схід, Захід. Усі в укриття".

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Деталі:

Мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що в столиці пролунав вибух у Подільському районі. На Київ ще летять ракети.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Станом на 12.16 тривога зберігається по всій території України. Повітряні сили попередили про ймовірні пуски крилатих ракет з напрямку Новоросійськ.

Що передувало: Повітряні сии повідомили, що російські окупанти випустили ракети "Калібр" з кораблів у Чорному морі, в Україні була оголошена повітряна тривога, на Київщині працює ППО.

Теми: ракетний ударПовітряні сили ЗСУ
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