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Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для трех регионов. В Киеве - взрывы

Валентина РоманенкоПятница, 16 июня 2023, 11:35
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для трех регионов. В Киеве - взрывы
иллюстративное фото

Воздушные силы предупреждают об угрозе применения Россией баллистического вооружения. В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО.

Источник: ТГ-канал ВС ВСУ

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения Центр, Восток, Запад. Все в укрытие".

Детали: 

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что в столице прогремел взрыв в Подольском районе. На Киев еще летят ракеты.

Обновлено: По состоянию на 12.16 тревога сохраняется по всей территории Украины. Воздушные силы предупредили о вероятных пусках крылатых ракет по направлению Новороссийск.

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Что предшествовало: Воздушные силы сообщили, что российские оккупанты выпустили ракеты "Калибр" с кораблей в Черном море, в Украине была объявлена воздушная тревога, на Киевщине работает ПВО.

Темы: ракетный ударВоздушные силы ВСУ
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