Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для трех регионов. В Киеве - взрывы
Пятница, 16 июня 2023, 11:35
Воздушные силы предупреждают об угрозе применения Россией баллистического вооружения. В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО.
Источник: ТГ-канал ВС ВСУ
Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения Центр, Восток, Запад. Все в укрытие".
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Детали:
Мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что в столице прогремел взрыв в Подольском районе. На Киев еще летят ракеты.
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Обновлено: По состоянию на 12.16 тревога сохраняется по всей территории Украины. Воздушные силы предупредили о вероятных пусках крылатых ракет по направлению Новороссийск.
Что предшествовало: Воздушные силы сообщили, что российские оккупанты выпустили ракеты "Калибр" с кораблей в Черном море, в Украине была объявлена воздушная тревога, на Киевщине работает ПВО.