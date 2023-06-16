Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для трех регионов. В Киеве - взрывы

Воздушные силы предупреждают об угрозе применения Россией баллистического вооружения. В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО.

Источник: ТГ-канал ВС ВСУ

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения Центр, Восток, Запад. Все в укрытие".

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Детали:

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что в столице прогремел взрыв в Подольском районе. На Киев еще летят ракеты.

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Обновлено: По состоянию на 12.16 тревога сохраняется по всей территории Украины. Воздушные силы предупредили о вероятных пусках крылатых ракет по направлению Новороссийск.

Что предшествовало: Воздушные силы сообщили, что российские оккупанты выпустили ракеты "Калибр" с кораблей в Черном море, в Украине была объявлена воздушная тревога, на Киевщине работает ПВО.