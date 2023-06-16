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У Києві лунали вибухи, то працювала ППО − Кличко

Ірина БалачукП'ятниця, 16 червня 2023, 12:55
У Києві лунали вибухи, то працювала ППО − Кличко
Віталій Кличко. Фото КМДА

У Подільському районі Києва пролунав вибух, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова мера: "Вибух у столиці. В Подільському районі. На Київ ще летять ракети".

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Деталі: Мешканці також чули низку звуків роботи ППО.

Доповнено: Згодом мер уточнив, що у Подільському районі було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею.

"У Києві пошкоджених об’єктів, будинків після ракетної атаки немає. Дякую нашим захисникам − силам ППО!" − підсумував Кличко.

Передісторія: 

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Теми: КиїввибухППО
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