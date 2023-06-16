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В Киеве раздавались взрывы, это работала ПВО − Кличко

Ирина БалачукПятница, 16 июня 2023, 12:55
В Киеве раздавались взрывы, это работала ПВО − Кличко
Виталий Кличко. Фото КГГА

В Подольском районе Киева прогремел взрыв, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь мэра: "Взрыв в столице. В Подольском районе. На Киев еще летят ракеты".

Детали: Жители также слышали ряд звуков работы ПВО.

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Дополнено: Позже мэр уточнил, что в Подольском районе были слышны громкие взрывы от работы ПВО рядом со столицей.

"В Киеве поврежденных объектов, домов после ракетной атаки нет. Спасибо нашим защитникам − силам ПВО!" − подытожил Кличко.

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Темы: КиеввзрывПВО
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