В Киеве раздавались взрывы, это работала ПВО − Кличко

В Подольском районе Киева прогремел взрыв, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь мэра: "Взрыв в столице. В Подольском районе. На Киев еще летят ракеты".

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Детали: Жители также слышали ряд звуков работы ПВО.

Дополнено: Позже мэр уточнил, что в Подольском районе были слышны громкие взрывы от работы ПВО рядом со столицей.

"В Киеве поврежденных объектов, домов после ракетной атаки нет. Спасибо нашим защитникам − силам ПВО!" − подытожил Кличко.

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