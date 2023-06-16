В Киеве раздавались взрывы, это работала ПВО − Кличко
Пятница, 16 июня 2023, 12:55
В Подольском районе Киева прогремел взрыв, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Источник: Кличко в Telegram
Прямая речь мэра: "Взрыв в столице. В Подольском районе. На Киев еще летят ракеты".
Детали: Жители также слышали ряд звуков работы ПВО.
Реклама:
Дополнено: Позже мэр уточнил, что в Подольском районе были слышны громкие взрывы от работы ПВО рядом со столицей.
"В Киеве поврежденных объектов, домов после ракетной атаки нет. Спасибо нашим защитникам − силам ПВО!" − подытожил Кличко.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Воздушные Силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты выпустили ракеты "Калибр" с кораблей в Черном море. В Украине звучит воздушная тревога. Власти сообщили о работе ПВО на Киевщине и в столице.
- Воздушные силы также предупреждают об угрозе применения Россией баллистического вооружения.