Делегація з Африки скористалась бомбосховищем під час атаки Росії – Reuters

Делегація лідерів африканських країн скористалась бомбосховищем під час російської ракетної атаки на Київщину вдень 16 червня.

Джерело: Reuters

Деталі: Журналісти агентства чули вибухи та помітили димовий слід від двох ракет у повітрі. Також команда Reuters бачила, як африканські лідери прибули до Києва в колоні автомобілів і зайшли в готель, щоб скористатися його бомбосховищем.

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