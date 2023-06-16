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Делегація з Африки скористалась бомбосховищем під час атаки Росії – Reuters

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 16 червня 2023, 13:22
Делегація з Африки скористалась бомбосховищем під час атаки Росії – Reuters
ПРЕЗИДЕНТ ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ СИРІЛ РАМАФОСА. СКРІНШОТ ІЗ ВІДЕО

Делегація лідерів африканських країн скористалась бомбосховищем під час російської ракетної атаки на Київщину вдень 16 червня.

Джерело: Reuters  

Деталі: Журналісти агентства чули вибухи та помітили димовий слід від двох ракет у повітрі. Також команда Reuters бачила, як африканські лідери прибули до Києва в колоні автомобілів і зайшли в готель, щоб скористатися його бомбосховищем.

Передісторія: 

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  • Лідери ПАР, Єгипту, Сенегалу, Замбії та Коморських островів перебувають в Києві із миротворчою місією, спрямованою на встановлення миру після вторгнення Росії в Україну. Серед заходів, які можуть запропонувати: відведення російських військ, виведення з Білорусі тактичної ядерної зброї, призупинення дії ордеру МКС на арешт Путіна і послаблення антиросійських санкцій. Вони також прагнуть "безумовної угоди щодо зерна та добрив", в якій дуже зацікавлена Африка.
  • Під час візиту африканських лідерів Росія атакувала Україну, у тому числі Київ, ракетами "Кинджал", "Калібр" та безпілотниками.
  • За попередньою інформацією, під час атаки протиповітряна оборона України знищила 12 ракет. Керівник КМВА Сергій Попко повідомив, що ці цілі було збито в повітряному просторі навколо Києва. 

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Теми: ракетний ударукриттяАфрикаКиїв
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