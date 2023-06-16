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Делегация из Африки воспользовалась бомбоубежищем во время атаки России – Reuters

Татьяна ЛозовенкоПятница, 16 июня 2023, 13:22
Делегация из Африки воспользовалась бомбоубежищем во время атаки России – Reuters
ПРЕЗИДЕНТ ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СИРИЛ РАМАФОСА. СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО

Делегация лидеров африканских стран воспользовалась бомбоубежищем во время российской ракетной атаки на Киевщину днем 16 июня.

Источник: Reuters  

Детали: Журналисты агентства слышали взрывы и видели дымовой след от двух ракет в воздухе.  

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Также команда Reuters видела, как африканские лидеры прибыли в Киев в колонне автомобилей и зашли в отель, чтобы воспользоваться его бомбоубежищем.

Предыстория:

  • Лидеры ЮАР, Египта, Сенегала, Коморских островов, Замбии находятся в Киеве с миротворческой миссией, направленной на установление мира после вторжения России в Украину. Среди мер, которые могут предложить: отвод российских войск, вывод из Беларуси тактического ядерного оружия, приостановление действия ордера МУС на арест Путина и ослабление антироссийских санкций. Они также хотят "безусловного соглашения по зерну и удобрениям", в котором очень заинтересована Африка.
  • Во время визита африканских лидеров Россия атаковала Украину, в том числе Киев, ракетами "Кинжал", "Калибр" и беспилотниками.
  • По предварительной информации, во время атаки противовоздушная оборона Украины уничтожила 12 ракет. Руководитель КМВА Сергей Попко сообщил, что эти цели были сбиты в воздушном пространстве вокруг Киева.

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Темы: ракетный ударукрытиеАфрикаКиев
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