Делегация из Африки воспользовалась бомбоубежищем во время атаки России – Reuters

Делегация лидеров африканских стран воспользовалась бомбоубежищем во время российской ракетной атаки на Киевщину днем 16 июня.

Источник: Reuters

Детали: Журналисты агентства слышали взрывы и видели дымовой след от двух ракет в воздухе.

Также команда Reuters видела, как африканские лидеры прибыли в Киев в колонне автомобилей и зашли в отель, чтобы воспользоваться его бомбоубежищем.

Реклама:

Предыстория: