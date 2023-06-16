ДПСУ привітала "новеньких" окупантів в районі Бахмута: мінус 14 росіян

Українські прикордонники оприлюднили відео знищення новоприбулих російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Дослівно: "Аеророзвідка ДПСУ (на Бахмутському напрямку - ред.) з повітря встановила проведення заміни в підрозділі противника. Вогонь мінометів і гранатометів відповів новоприбулим: "Ласкаво просимо!".

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Деталі: У ДПСУ уточнили, що їхня гостинність знешкодила 14 окупантів: 8 вбито та 6 поранено.

Що цьому передувало:

В кінці травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що виводить найманців із українського Бахмута і передає позиції регулярній російській армії.