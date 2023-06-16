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ГПСУ поприветствовала "новеньких" оккупантов в районе Бахмута: минус 14 россиян

Татьяна ЛозовенкоПятница, 16 июня 2023, 14:36
ГПСУ поприветствовала новеньких оккупантов в районе Бахмута: минус 14 россиян
скрин с видео гпсу

Украинские пограничники обнародовали видео уничтожения новоприбывших российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Дословно: "Аэроразведка ГПСУ (на Бахмутском направлении - ред.) с воздуха установила проведение замены в подразделении противника. Огонь минометов и гранатометов ответил новоприбывшим: "Добро пожаловать!".

Детали: В ГПСУ уточнили, что их гостеприимство обезвредило 14 оккупантов: 8 убиты и 6 ранены.

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Что этому предшествовало:

  • В конце мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что выводит наемников из украинского Бахмута и передает позиции регулярной российской армии.

Темы: Пограничная службаБахмутвойна
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