ГПСУ поприветствовала "новеньких" оккупантов в районе Бахмута: минус 14 россиян

Украинские пограничники обнародовали видео уничтожения новоприбывших российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Дословно: "Аэроразведка ГПСУ (на Бахмутском направлении - ред.) с воздуха установила проведение замены в подразделении противника. Огонь минометов и гранатометов ответил новоприбывшим: "Добро пожаловать!".

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Детали: В ГПСУ уточнили, что их гостеприимство обезвредило 14 оккупантов: 8 убиты и 6 ранены.

Что этому предшествовало:

В конце мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что выводит наемников из украинского Бахмута и передает позиции регулярной российской армии.