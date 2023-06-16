ГПСУ поприветствовала "новеньких" оккупантов в районе Бахмута: минус 14 россиян
Пятница, 16 июня 2023, 14:36
Украинские пограничники обнародовали видео уничтожения новоприбывших российских оккупантов на Бахмутском направлении.
Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы
Дословно: "Аэроразведка ГПСУ (на Бахмутском направлении - ред.) с воздуха установила проведение замены в подразделении противника. Огонь минометов и гранатометов ответил новоприбывшим: "Добро пожаловать!".
Детали: В ГПСУ уточнили, что их гостеприимство обезвредило 14 оккупантов: 8 убиты и 6 ранены.
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Что этому предшествовало:
- В конце мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что выводит наемников из украинского Бахмута и передает позиции регулярной российской армии.