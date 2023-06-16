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Охорона президента ПАР, що мала супроводити його до Києва, застрягла у Польщі

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 15:49

З президентом Південноафриканської Республіки до Києва мали прибути десятки власних спецпризначенців для охорони та ЗМІ, але цей літак вимушено застяг у Польщі; ситуація вже викликала скандал.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо від медійників на борту літака, серед інших, історію розповідає видання Sowetanlive.

Окрім самої делегації, до Києва мала прибути також власна охорона Сіріла Рамафоси зі зброєю та спорядженням, що прямувала окремим літаком. З ними летіли також представники ЗМІ, щоб висвітлювати візит. Планувалося, що з Варшави вони вирушать іншим літаком до Жешува і вже згодом перетнуться з президентом.

Проблеми виникли ще на шляху до Європи – літаку довелося кружляти над Середземним морем шість разів, перш ніж італійські диспетчери дозволили йому продовжити рух на Варшаву.

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В аеропорту Варшави з’ясувалося, що польська сторона вимагає надати певні дозволи щодо 12 контейнерів зброї і спорядження та показати їхні оригінали, яких на борт не взяли. Далі виникла плутанина з тим, який літак має везти усіх до Жешува.

Охорона й журналісти змушені були і далі залишатися у Варшаві, а екіпаж літака врешті оголосив, що правила вимагають відпустити пілотів після тривалого перельоту на мінімальний відпочинок тривалістю 10 годин.

Рамафоса тим часом після коротких зустрічей у Польщі ще з кількома учасниками делегації рушив до Жешува і сів на потяг до Києва, охорона у підсумку залишилася у Польщі.

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Керівник служби охорони Рамафоси вже заявив, що через усі ці непорозуміння життя глави держави "поставили у небезпеку" та звинуватив Польщу у нібито зумисному зриві мирної ініціативи президента ПАР і в расистській дискримінації.

За його словами, африканська сторона отримала усі необхідні дозволи і щодо цього питання з Польщею контактували протягом двох тижнів. 

Як відомо, до Києва 16 червня прибули з візитом президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, Коморських Островів, прем'єр-міністр Єгипту, міністр закордонних справ Уганди. Делегація відвідала також Бучу. 

Теми: ПАРПольща
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