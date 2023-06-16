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Охрана президента ЮАР, которая должна была сопроводить его в Киев, застряла в Польше

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 15:49

С президентом Южноафриканской Республики в Киев должны были прибыть десятки собственных спецназовцев для охраны и СМИ, но этот самолет вынужденно застрял в Польше; ситуация уже вызвала скандал.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно от медийщиков на борту самолета, среди прочих историю рассказывает издание Sowetanlive.

Помимо самой делегации, в Киев должна была прибыть также собственная охрана Сирила Рамафосы с оружием и снаряжением, которая направлялась отдельным самолетом. С ними летели также представители СМИ, чтобы освещать визит. Планировалось, что из Варшавы они отправятся другим самолетом в Жешув и уже потом пересекутся с президентом.

Проблемы возникли еще на пути в Европу – самолету пришлось сделать шесть кругов над Средиземным морем, прежде чем итальянские диспетчеры разрешили ему продолжить движение на Варшаву.

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В аэропорту Варшавы выяснилось, что польская сторона требует предоставить определенные разрешения на 12 контейнеров оружия и снаряжения и показать их оригиналы, которых на борт не взяли. Далее возникла путаница с тем, какой самолет должен везти всех в Жешув.

Охрана и журналисты вынуждены были и дальше оставаться в Варшаве, а экипаж самолета наконец объявил, что правила требуют отпустить пилотов после длительного перелета на минимальный отдых продолжительностью 10 часов.

Рамафоса тем временем после коротких встреч в Польше еще с несколькими участниками делегации отправился в Жешув и сел на поезд в Киев, охрана в итоге осталась в Польше.

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Руководитель службы охраны Рамафосы уже заявил, что из-за всех этих недоразумений жизнь главы государства "поставили в опасность" и обвинил Польшу в якобы умышленном срыве мирной инициативы президента ЮАР и в расистской дискриминации.

По его словам, африканская сторона получила все необходимые разрешения и по этому вопросу с Польшей контактировали в течение двух недель.

Как известно, в Киев 16 июня прибыли с визитом президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, Коморских Островов, премьер-министр Египта, министр иностранных дел Уганды. Делегация посетила также Бучу.

Темы: ЮАРПольша
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