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Президент ПАР та інші африканські лідери відвідали Бучу

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 16 червня 2023, 12:17
Президент ПАР та інші африканські лідери відвідали Бучу
Скрін з відео в Twitter пресслужби

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса та інші африканські лідери відвідали Бучу Київської області.

Джерело: пресслужба президента ПАР

Дослівно: "Президент ПАР Сиріл Рамафоса та інші глави африканських держав і урядів, які беруть участь у "мирній місії" африканських лідерів, у храмі Святого Апостола Андрія Первозванного в місті Буча слухають інформацію перед відвідуванням братської могили, де було вбито 458 мирних жителів на початковій стадії "конфлікту".

Деталі: Крім президента ПАР, з візитом у Києві перебувають президенти Замбії, Сенегалу, Коморських Островів, прем'єр-міністр Єгипту.

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Що цьому передувало: 

  • Лідери африканських країн очолюють миротворчу місію, спрямовану на встановлення миру після вторгнення Росії в Україну.

  • Як повідомляв "Reuters", крім Зеленського, африканські лідери також збираються зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

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  • Серед заходів, які можуть запропонувати африканські політики: відведення російських військ, виведення з Білорусі тактичної ядерної зброї, призупинення дії ордеру МКС на арешт Путіна і послаблення антиросійських санкцій. Вони також прагнуть "безумовної угоди щодо зерна та добрив", в якій дуже зацікавлена Африка.

Теми: АфрикаПАРБучадипломатичні відносини
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