Президент ПАР та інші африканські лідери відвідали Бучу
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса та інші африканські лідери відвідали Бучу Київської області.
Джерело: пресслужба президента ПАР
Дослівно: "Президент ПАР Сиріл Рамафоса та інші глави африканських держав і урядів, які беруть участь у "мирній місії" африканських лідерів, у храмі Святого Апостола Андрія Первозванного в місті Буча слухають інформацію перед відвідуванням братської могили, де було вбито 458 мирних жителів на початковій стадії "конфлікту".
Деталі: Крім президента ПАР, з візитом у Києві перебувають президенти Замбії, Сенегалу, Коморських Островів, прем'єр-міністр Єгипту.
Президент ПАР та інші африканські лідери відвідали Бучу pic.twitter.com/4QSHFS7XtF— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 16, 2023
Що цьому передувало:
- Лідери африканських країн очолюють миротворчу місію, спрямовану на встановлення миру після вторгнення Росії в Україну.
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Як повідомляв "Reuters", крім Зеленського, африканські лідери також збираються зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.
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Серед заходів, які можуть запропонувати африканські політики: відведення російських військ, виведення з Білорусі тактичної ядерної зброї, призупинення дії ордеру МКС на арешт Путіна і послаблення антиросійських санкцій. Вони також прагнуть "безумовної угоди щодо зерна та добрив", в якій дуже зацікавлена Африка.