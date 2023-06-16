Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент ПАР та інші африканські лідери відвідали Бучу

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 16 червня 2023, 12:17
Президент ПАР та інші африканські лідери відвідали Бучу
Скрін з відео в Twitter пресслужби

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса та інші африканські лідери відвідали Бучу Київської області.

Джерело: пресслужба президента ПАР

Дослівно: "Президент ПАР Сиріл Рамафоса та інші глави африканських держав і урядів, які беруть участь у "мирній місії" африканських лідерів, у храмі Святого Апостола Андрія Первозванного в місті Буча слухають інформацію перед відвідуванням братської могили, де було вбито 458 мирних жителів на початковій стадії "конфлікту".

Реклама:

Деталі: Крім президента ПАР, з візитом у Києві перебувають президенти Замбії, Сенегалу, Коморських Островів, прем'єр-міністр Єгипту.

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Лідери африканських країн очолюють миротворчу місію, спрямовану на встановлення миру після вторгнення Росії в Україну.

  • Як повідомляв "Reuters", крім Зеленського, африканські лідери також збираються зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

  • Серед заходів, які можуть запропонувати африканські політики: відведення російських військ, виведення з Білорусі тактичної ядерної зброї, призупинення дії ордеру МКС на арешт Путіна і послаблення антиросійських санкцій. Вони також прагнуть "безумовної угоди щодо зерна та добрив", в якій дуже зацікавлена Африка.

Теми: АфрикаПАРБучадипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Африка
У БРІКС запрошують ще 6 країн
Пригожин заявив, що він в Африці: записав відео з пустелі
FT: Китай підштовхуватиме БРІКС стати геополітичним суперником G7
Останні новини
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: