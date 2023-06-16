Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса та інші африканські лідери відвідали Бучу Київської області.

Джерело: пресслужба президента ПАР

Дослівно: "Президент ПАР Сиріл Рамафоса та інші глави африканських держав і урядів, які беруть участь у "мирній місії" африканських лідерів, у храмі Святого Апостола Андрія Первозванного в місті Буча слухають інформацію перед відвідуванням братської могили, де було вбито 458 мирних жителів на початковій стадії "конфлікту".

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Деталі: Крім президента ПАР, з візитом у Києві перебувають президенти Замбії, Сенегалу, Коморських Островів, прем'єр-міністр Єгипту.

Президент ПАР та інші африканські лідери відвідали Бучу pic.twitter.com/4QSHFS7XtF — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 16, 2023

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