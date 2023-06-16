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Окупанти підтягують свої війська з другої лінії оборони на півдні – ЗСУ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 16 червня 2023, 16:52
Окупанти підтягують свої війська з другої лінії оборони на півдні – ЗСУ
ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Російські окупанти на першій лінії оборони на півдні подекуди підтягують свої війська з другої лінії оборони.

Джерело: Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку із посиланням на заяву речника Сил оборони напрямку Валерія Шершня 

Пряма мова: "Ворог створив оборонні інженерні загородження, і кожен метр звільненої території дається з великими труднощами.

Російські окупаційні війська на півдні чинять шалений опір, подекуди на окремих відтинках першої лінії підтягують резерви з другої лінії своєї оборони".

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Деталі: Він додав, що Сили оборони продовжують наступальні дії та закріплюються на досягнутих рубежах, зокрема на Мелітопольському, Бердянському та Маріупольському напрямках: "Тут відбуваються наші контратаки і робота на флангах контратак, на окремих ділянках фронту".

Шершень додав, що Сили оборони просунулись на Таврійському напрямку на відстань від 200 метрів до кілометра.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше 4 рот.

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Нагадаємо: 

  • У квітні британська розвідка повідомляла, що російські сили спорудили три лінії оборони уздовж близько 120-км ділянки у Запорізькій області.

  • За інформацією Міноборони Британії, з літа 2022 року Росія побудувала одні з наймасштабніших систем військово-оборонних споруд, які за багато десятиліть не бачила жодна країна світу. Ці оборонні споруди знаходяться не лише поблизу нинішньої лінії фронту, але й глибоко в глибині територій, які наразі контролюються Росією.

Теми: контрнаступвійнаЗбройні сили
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