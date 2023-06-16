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Окупанти підтягують свої війська з другої лінії оборони на півдні – ЗСУ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 16 червня 2023, 16:52
Окупанти підтягують свої війська з другої лінії оборони на півдні – ЗСУ
ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Російські окупанти на першій лінії оборони на півдні подекуди підтягують свої війська з другої лінії оборони.

Джерело: Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку із посиланням на заяву речника Сил оборони напрямку Валерія Шершня 

Пряма мова: "Ворог створив оборонні інженерні загородження, і кожен метр звільненої території дається з великими труднощами.

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Російські окупаційні війська на півдні чинять шалений опір, подекуди на окремих відтинках першої лінії підтягують резерви з другої лінії своєї оборони".

Деталі: Він додав, що Сили оборони продовжують наступальні дії та закріплюються на досягнутих рубежах, зокрема на Мелітопольському, Бердянському та Маріупольському напрямках: "Тут відбуваються наші контратаки і робота на флангах контратак, на окремих ділянках фронту".

Шершень додав, що Сили оборони просунулись на Таврійському напрямку на відстань від 200 метрів до кілометра.

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За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше 4 рот.

Нагадаємо: 

  • У квітні британська розвідка повідомляла, що російські сили спорудили три лінії оборони уздовж близько 120-км ділянки у Запорізькій області.

  • За інформацією Міноборони Британії, з літа 2022 року Росія побудувала одні з наймасштабніших систем військово-оборонних споруд, які за багато десятиліть не бачила жодна країна світу. Ці оборонні споруди знаходяться не лише поблизу нинішньої лінії фронту, але й глибоко в глибині територій, які наразі контролюються Росією.

Теми: контрнаступвійнаЗбройні сили
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