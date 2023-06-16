Оккупанты подтягивают свои войска со второй линии обороны на юге – ВСУ

Российские оккупанты на первой линии обороны на юге кое-где подтягивают свои войска со второй линии обороны.

Источник: Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления со ссылкой на заявление спикера Сил обороны направления Валерия Шершня

Прямая речь: "Враг создал оборонительные инженерные заграждения, и каждый метр освобожденной территории дается с большим трудом.

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Российские оккупационные войска на юге оказывают яростное сопротивление, иногда на отдельных отрезках первой линии подтягивают резервы со второй линии своей обороны.

Детали: Он добавил, что Силы обороны продолжают наступательные действия и закрепляются на достигнутых рубежах, в частности на Мелитопольском, Бердянском и Мариупольском направлениях: "Здесь происходят наши контратаки и работа на флангах контратак, на отдельных участках фронта".

Шершень добавил, что Силы обороны продвинулись на Таврическом направлении на расстояние от 200 метров до километра.

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За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более 4 рот.

Напомним: