Оккупанты подтягивают свои войска со второй линии обороны на юге – ВСУ
Российские оккупанты на первой линии обороны на юге кое-где подтягивают свои войска со второй линии обороны.
Источник: Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления со ссылкой на заявление спикера Сил обороны направления Валерия Шершня
Прямая речь: "Враг создал оборонительные инженерные заграждения, и каждый метр освобожденной территории дается с большим трудом.
Российские оккупационные войска на юге оказывают яростное сопротивление, иногда на отдельных отрезках первой линии подтягивают резервы со второй линии своей обороны.
Детали: Он добавил, что Силы обороны продолжают наступательные действия и закрепляются на достигнутых рубежах, в частности на Мелитопольском, Бердянском и Мариупольском направлениях: "Здесь происходят наши контратаки и работа на флангах контратак, на отдельных участках фронта".
Шершень добавил, что Силы обороны продвинулись на Таврическом направлении на расстояние от 200 метров до километра.
За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более 4 рот.
Напомним:
- В апреле британская разведка сообщала, что российские силы построили три линии обороны вдоль около 120-км участка в Запорожской области.
- По информации Минобороны Великобритании, с лета 2022 года Россия построила одни из самых масштабных систем военно-оборонительных сооружений, которые за многие десятилетия не видела ни одна страна мира. Эти оборонительные сооружения находятся не только вблизи нынешней линии фронта, но и глубоко в глубине территорий, которые сейчас контролируются Россией.