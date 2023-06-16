Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Постраждалих від удару по Київщині вже сім: поранена 4-річна дитина

Євген КізіловП'ятниця, 16 червня 2023, 17:15

Кількість постраждалих через падіння уламків ракет у Київській області зросла до семи осіб, серед них – двоє дітей.

Джерело: начальник обласної поліції Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону, пише Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Станом на зараз, на жаль, кількість постраждалих від цього терористичного ракетного удару збільшилася. Наразі можу сказати, що семеро осіб звернулися до лікарів. Одразу хочу заспокоїти, травми в них досить легкі, немає важких чи навіть середньої тяжкості, але хочу зазначити, що серед постраждалих двоє дітей. Молодшому 4 роки і хлопчику 13 років".

Реклама:

Деталі: Нєбитов повідомив також, що поліція зафіксувала повне руйнування трьох приватних будинків, 15 будинків зазнали серйозних пошкоджень, іще 15 – незначних пошкоджень.

Він припустив, що кількість постраждалих від удару РФ збільшуватиметься, адже неподалік є дачний масив.

Що передувало: 16 червня вдень Росія завдала ракетного удару по Київщині. Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих, серед яких одна дитина.

ВІДЕО ДНЯ

Київська міськадміністрація повідомила, що під час атаки на Київ в повітряному просторі навколо столиці було успішно знищено 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 6 крилатих ракет "Калібр" і 2 розвідувальних БпЛА.

Теми: обстрілКиївська областьжертвиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
обстріл
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
Останні новини
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: