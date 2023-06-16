Постраждалих від удару по Київщині вже сім: поранена 4-річна дитина

Кількість постраждалих через падіння уламків ракет у Київській області зросла до семи осіб, серед них – двоє дітей.

Джерело: начальник обласної поліції Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону, пише Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Станом на зараз, на жаль, кількість постраждалих від цього терористичного ракетного удару збільшилася. Наразі можу сказати, що семеро осіб звернулися до лікарів. Одразу хочу заспокоїти, травми в них досить легкі, немає важких чи навіть середньої тяжкості, але хочу зазначити, що серед постраждалих двоє дітей. Молодшому 4 роки і хлопчику 13 років".

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Деталі: Нєбитов повідомив також, що поліція зафіксувала повне руйнування трьох приватних будинків, 15 будинків зазнали серйозних пошкоджень, іще 15 – незначних пошкоджень.

Він припустив, що кількість постраждалих від удару РФ збільшуватиметься, адже неподалік є дачний масив.

Що передувало: 16 червня вдень Росія завдала ракетного удару по Київщині. Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих, серед яких одна дитина.

ВІДЕО ДНЯ

Київська міськадміністрація повідомила, що під час атаки на Київ в повітряному просторі навколо столиці було успішно знищено 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 6 крилатих ракет "Калібр" і 2 розвідувальних БпЛА.